Ήταν ίσως η κορυφαία στιγμή της ποδοσφαιρικής καριέρας του Ντέιβιντ Μπέκαμ. Η Αγγλία χρειαζόταν ένα γκολ απέναντι στην Ελλάδα το 2001 για να προκριθεί στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Όταν ο Μπέκαμ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, προκαλώντας παραλήρημα χαράς σε όλη την Αγγλία, ο εκφωνητής Γκάρι Μπλουμ αναφώνησε: «Δώστε σε αυτόν τον άνδρα τον τίτλο του ιππότη!». Χρειάστηκαν 24 χρόνια, αλλά τώρα τον αποκτά.

Ένα όνομα που έχει αφήσει το στίγμα του όχι μόνο στον κόσμο του ποδοσφαίρου, αλλά και στην παγκόσμια επιχειρηματική σκηνή και 24 χρόνια μετά από ένα εμβληματικό γκολ που οδήγησε έναν εκφωνητή να ζητήσει την ιπποσύνη του, ο Άγγλος θρύλος αναμένεται να λάβει την ύψιστη αυτή τιμή

Σύμφωνα με πληροφορίες του BBC, ο Ντέιβιντ Μπέκαμ βρίσκεται ανάμεσα στα πρόσωπα που πρόκειται να τιμηθούν από τον Βασιλιά Κάρολο Γ’ στο πλαίσιο της ετήσιας λίστας γενεθλίων του μονάρχη, λαμβάνοντας τον πολυπόθητο τίτλο του ιππότη (knighthood).

Πώς αποκτάται ο τίτλος του Ιππότη και τι σημαίνει

Οι ιπποτικοί τίτλοι απονέμονται από τη Bρετανική βασιλική οικογένεια σε πολίτες που θεωρούνται εξαιρετικά επιτυχημένοι στο πεδίο δράσης τους και έχουν υπηρετήσει τη χώρα τους με τον έναν ή τον άλλο τρόπο.

«Οι αποδέκτες κυμαίνονται από ηθοποιούς μέχρι επιστήμονες, και από διευθυντές σχολείων μέχρι βιομηχάνους», αναφέρει ο ιστότοπος της βασιλικής οικογένειας.

Ο τίτλος του ιππότη (knighthood), εφόσον επιβεβαιωθεί επίσημα την επόμενη εβδομάδα, θα είναι το ανώτερο επίπεδο τιμητικής διάκρισης σε σχέση με εκείνο του O.B.E. (Officer of the Order of the British Empire), το οποίο ο Μπέκαμ είχε λάβει το 2003 για σημαντική προσφορά στον πολιτισμό, τον αθλητισμό ή την κοινωνία.

Ενώ οι τίτλοι όπως το O.B.E. δεν συνοδεύονται από προσφωνήσεις, η αναγόρευση σε ιππότη επιτρέπει στον αποδέκτη να φέρει επισήμως τον τίτλο Σερ πριν από το όνομά του, και θεωρείται μία από τις υψηλότερες τιμές που μπορεί να απονείμει το βρετανικό κράτος σε πολίτες του.

Για τις γυναίκες, η αντίστοιχη τιμή είναι ο τίτλος Dame που έχει απονεμηθεί στις Άννα Γουίντουρ, Έμα Τόμσον, Τζούντι Ντεντς και Τζούλι Άντριους.

Οι ιπποτικοί τίτλοι, που χρονολογούνται από τη Ρωμαϊκή εποχή στη Βρετανία, συνδέονται στενότερα με τον Μεσαίωνα, όταν οι ιππότες εκπαιδεύονταν στη μάχη και προστάτευαν τον μονάρχη. Ωστόσο, η βασιλική οικογένεια σημειώνει ότι ένας ιπποτικός τίτλος επί του παρόντος «δεν συνεπάγεται στρατιωτικές υποχρεώσεις προς τον μονάρχη».

Τα διαπιστευτήρια του Σερ Ντέιβιντ

Ο Μπέκαμ, 50, ήταν ένας λαοφιλής ποδοσφαιριστής αγωνιζόμενος κυρίως για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντκαι την εθνική ομάδα της Αγγλίας, την οποία εκπροσώπησε σε 115 αγώνες. Το διάσημο δεξί του πόδι είχε την εκπληκτική ικανότητα να «καμπυλώνει» τις μπάλες στον αέρα και να τις στέλνει στα δίχτυα, εμπνέοντας τον τίτλο της ταινίας του 2002 Κάν’ το όπως ο Μπέκαμ.

Η καριέρα του περιλαμβάνει επίσης θητείες σε κορυφαίες ομάδες όπως η Ρεάλ Μαδρίτης, οι Λος Άντζελες Γκάλαξι, η Παρί Σεν Ζερμέν και η Μίλαν, πριν αποσυρθεί από την ενεργό δράση το 2013. Στην μετά-ποδοσφαιρική του καριέρα, συμπεριλαμβάνεται η συνιδιοκτησία της Ίντερ Μαϊάμι, της ομάδας του Major League Soccer.

Πέρα από την αθλητική του δόξα, ο Μπέκαμ έχει επιδείξει αξιοσημείωτο κοινωνικό έργο.

Έχει διατελέσει πρεσβευτής της UNICEF από το 2005, και το 2015, με αφορμή τη συμπλήρωση δέκα ετών συνεργασίας, δημιουργήθηκε το David Beckham Unicef Fund, που στηρίζει ευάλωτα παιδιά παγκοσμίως.

Η φήμη και επιρροή του βοήθησε το Λονδίνο να εξασφαλίσει τη διοργάνωση των Θερινών Ολυμπιακών Αγώνων του 2012 ενώ, πιο πρόσφατα, το 2024, έγινε πρεσβευτής του King’s Foundation, του φιλανθρωπικού οργανισμού του Βασιλιά Καρόλου, με σκοπό την υποστήριξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων και την ενίσχυση της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης των νέων.

Άλλοι Σερ ανάμεσα μας και η τελετή

Λίγες χιλιάδες άνθρωποι φέρουν τον τίτλο του ιππότη. Μεταξύ αυτών είναι ο οδηγός της Φόρμουλα 1 Λιούις Χάμιλτον, ο τενίστας Άντι Μάρεϊ, οι ηθοποιοί Μάικλ Κέιν και Άντονι Χόπκινς, οι τραγουδιστές Έλτον Τζον, Μικ Τζάγκερ και Πολ ΜακΚάρτνεϊ, καθώς και οι πρώην πρωθυπουργοί Τόνι Μπλερ και Τζον Μέιτζορ.

Στην τελετή απονομής, ο Μπέκαμ θα γονατίσει στο δεξί του γόνατο σε ένα σκαμνί ιπποσύνης ενώπιον του Βασιλιά Καρόλου Γ’, ο οποίος θα ακουμπήσει τη λεπίδα ενός σπαθιού στον δεξί ώμο του, ακολουθώντας με τον αριστερό.

Ενώ η τιμή του Μπέκαμ έχει ήδη αναφερθεί ευρέως στα βρετανικά μέσα ενημέρωσης, η επίσημη ανακοίνωση αναμένεται την επόμενη εβδομάδα, με την τελετή να αναμένεται τις επόμενες εβδομάδες ή μήνες.

Ο Μπέκαμ της μοναρχίας

Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ διατηρεί στενές σχέσεις με τη βασιλική οικογένεια. Οι πρίγκιπες Γουίλιαμ και Χάρι, αμφότεροι λάτρεις του αθλητισμού, έχουν κάνει παρέα με τον Μπέκαμ, ο οποίος παρευρέθηκε και στους γάμους τους. Έχει επίσης συνεργαστεί σε φιλανθρωπικό έργο με τον ίδιο τον Βασιλιά Κάρολο.

Το 2022, ο κ. Μπέκαμ επέδειξε τον σεβασμό του περιμένοντας στην ουρά με το ευρύ κοινό για 12 ώρες για να αποτίσει τα σέβη του όταν το φέρετρο της Βασίλισσας Ελισάβετ βρισκόταν σε λαϊκό προσκύνημα στο Westminster Hall.

Παρόλα αυτά, η πορεία του προς την ιπποσύνη δεν ήταν πάντα ομαλή. Φημολογείται ότι η πρώτη του υποψηφιότητα κατατέθηκε το 2011.

Το 2017, βρετανικά μέσα είχαν δημοσιεύσει στοιχεία από διαρροή προσωπικών email, στα οποία ο Μπέκαμ φερόταν να εκφράζει έντονη δυσαρέσκεια για το σύστημα τιμητικών διακρίσεων και την αρμόδια επιτροπή. Εκπρόσωπος του Μπέκαμ είχε τότε δηλώσει ότι τα email ήταν προϊόν «παραβίασης», «παραποίησης» και «προσωπικής αλληλογραφίας».

Λαίδη Βικτόρια

Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ είναι παντρεμένος από το 1999 με τη σχεδιάστρια μόδας και πρώην τραγουδίστρια των Spice Girls, Βικτόρια Μπέκαμ, γνωστή και ως Posh Spice. Μαζί έχουν αποκτήσει τέσσερα παιδιά: τον Μπρούκλιν, τον Ρομέο, τον Κρουζ και τη Χάρπερ Σέβεν.

Με την επικείμενη τιμή του συζύγου της, η Βικτόρια Μπέκαμ θα λάβει τον τίτλο της Λαίδης Μπέκαμ. Και αυτή, άλλωστε, είναι ήδη κάτοχος του τίτλου O.B.E. για τις «υπηρεσίες της στη βιομηχανία της μόδας».