Ονειρική βραδιά στο Μόναχο για την Παρί Σεν Ζερμέν, που με τον Ντεζιρέ Ντουέ σε ρόλο απόλυτου πρωταγωνιστή, επικράτησε 5-0 της Ίντερ, στον μεγάλο τελικό της διοργάνωσης και κατέκτησε το πρώτο τρόπαιο Champions League της ιστορίας της.

Ο 20χρονος εξτρέμ της Παρί, στην πρώτη του παρουσία στη… μεγάλη σκηνή του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, έκρινε τον χτεσινοβραδινό (31/5) τελικό της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, αφού στα 67 λεπτά που αγωνίστηκε, πέτυχε δύο γκολ και έδωσε μία ασίστ, στο πρώτο τέρμα της Παρί με το οποίο άνοιξε το σκορ.

Ο Ντουέ ήταν ασταμάτητος το βράδυ του Σαββάτου στο Μόναχο. Ισοπέδωσε τον Φεντερίκο Ντι Μάρκο, που ήταν ο προσωπικός του αντίπαλος, αλλά και την… στατιστική! Δεν είναι μόνο τα δύο γκολ, ούτε η ασίστ στο 1-0 του Χακίμι. Είναι οι 19/26 (73%) εύστοχες μεταβιβάσεις, με την πλειοψηφία τους στο επιθετικό τρίτο της Παρί. Είναι οι 3 πάσες-κλειδί, οι 4/8 κερδισμένες μονομαχίες και η δημιουργία δύο μεγάλων ευκαιριών. Μα πάνω απ’ όλα είναι η επίδραση στο παιχνίδι της Παρί.

Ταλαιπώρησε τον Ντι Μάρκο και στα 67 λεπτά που αγωνίστηκε, αποτέλεσε τον τρίτο πόλο στην επίθεση, μετά του Κβαρατσχέλια και Ντεμπελέ, την ώρα που ο Χακίμι, ως δεξιός μπακ, βρισκόταν σε θέση φορ. Κάτι που είδαμε στο πρώτο γκολ των Παριζιάνων. Μοιραία, κέρδισε το βραβείο MVP του ματς, το οποίο και παρέλαβε από τον Μαρσέλο, κλείνοντας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη φετινή σεζόν.

Το περασμένο καλοκαίρι μετακόμισε από τη Ρεν, στην Παρί, έχοντας μπροστά του στην ιεραρχία της επίθεσης του Μπαρκολά, Ντεμπελέ και Γκονσάλο Ράμος, ενώ τον περασμένο Ιανουάριο αποκτήθηκε και ο Κβαρατσχέλια. Ωστόσο ο Ντουέ, πριν καν κλείσει τα 20 του χρόνια τους… προσπέρασε και κέρδισε με το «σπαθί» του τις συμμετοχές και τα αγωνιστικά λεπτά του, ολοκληρώνοντας την πρώτη του σεζόν με 54 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με 15 γκολ και 16 ασίστ. Πρωτάθλημα, Κύπελλο, Σούπερ Καπ Γαλλίας και Champions League ήδη στο παλμαρέ του και η συνέχεια αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον…

Ο Ντουέ γεννήθηκε από πατέρα Ιβοριανό και μητέρα Γαλλίδα στο Ανζέ στις 3 Ιουνίου του 2005, κοντά στη συμβολή των ποταμών Μαιν και Λίγηρα στη δυτική Γαλλία, και έχει διπλή υπηκοότητα, γαλλική και ιβοριανή.

Ο αδελφός του, Γκέλα Ντουέ, αγωνίζεται ως δεξιός μπακ στο Στρασβούργο και στην εθνική Ακτής Ελεφαντοστού, ενώ ο Ντεζιρέ παίζει για τη Γαλλία. Ξαδέρφια του είναι επίσης οι επαγγελματίες ποδοσφαιριστές Γιαν Γκμπόχο και Μαρκ-Ολιβιέ Ντουέ.

Στην Ανζέ έκανε και τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα. Από πολύ μικρός ξεχώριζε για την ασύλληπτη ταχύτητα και την απίστευτη ενέργεια που έβγαζε μέσα στο γήπεδο και το ταλέντο που είχε, «έβγαζε μάτι».

Το 2011 πήγε στις ακαδημίες της Ρεν σε ηλικόα 5 ετών. Το 2021 προβιβάστηκε στη δεύτερη ομάδα και υπέγραψε επαγγελματικό συμβόλαιο μέχρι το 2024, κάνοντας το ντεμπούτο του τον Αύγουστο του 2022. Το πρώτο του γκολ ήρθε σε νίκη 3–1 επί της Μπρεστ, κάνοντάς τον τον πρώτο παίκτη γεννημένο μετά το 2005 που σκοράρει σε ένα από τα πέντε μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.

The youngest players to score in a UEFA Champions League final:

◎ Patrick Kluivert (18Y 327D)

◉ Senny Mayulu (19Y 14D)

◎ Carlos Alberto (19Y 167D)

◉ Désiré Doué (19Y 362D)

PSG are the first side to have two teenagers score in the same #UCLfinal 👏 pic.twitter.com/Y8PLlWOuEA

— Squawka (@Squawka) May 31, 2025