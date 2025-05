Σαν… κεραυνός εν αιθρία «έσκασε» την Πέμπτη το πρωί η είδηση ότι οι Metallica επιστρέφουν στην Ελλάδα!

Η εταιρεία High Priority Promotions, που φέρνει τα μεγαλύτερα ονόματα της παγκόσμιας μουσικής σκηνής στη χώρα μας, ανακοίνωσε πως οι Metallica, οι θρύλοι της παγκόσμιας heavy metal σκηνής, έρχονται στην Αθήνα για μια μεγαλειώδη συναυλία στις 9 Μαΐου 2026!

Ένα από τα μεγαλύτερα συγκροτήματα όλων των εποχών, μια μπάντα που έχει επηρεάσει γενιές και γενιές μεταλλάδων, έρχεται ξανά στην Ελλάδα, για να δώσει μια ανεπανάληπτη βραδιά, η οποία θα μείνει αξέχαστη σε όσους θα έχουν την τύχη να παρευρεθούν σε αυτή!

Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτή θα είναι πέμπτη φορά που θα επισκεφθούν τη χώρα μας, μετά το 1993, το 1999, το 2007 και το 2010.

Οι Metallica έρχονται στην Ελλάδα

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, οι Metallica ανακοίνωσαν ότι η M72 World Tour που έχει σπάσει όλα τα ρεκόρ θα επεκταθεί για τέταρτη χρονιά, με 16 εμφανίσεις σε πόλεις της Ευρώπης και του Ηνωμένου Βασιλείου, τον Μαΐο, τον Ιούνιο και τον Ιούλιο του 2026.

Η Ελλάδα υποδέχεται πρώτη τους Metallica, το Σάββατο 9 Μαΐου 2026, στο Ολυμπιακό Στάδιο, φέρνοντας για πρώτη φορά στη χώρα μας την εντυπωσιακή 360° (in-the-round) σκηνή του M72, που έχει καταπλήξει ήδη εκατομμύρια θεατές παγκοσμίως.

Στη συναυλία της Αθήνας θα συμμετάσχουν ως special guests οι Gojira και Knocked Loose, σε ένα εκρηκτικό line-up που υπόσχεται μια αξέχαστη εμπειρία.

Tα εισιτήρια θα είναι διαθέσιμα την Παρασκευή 30 Μαΐου στις 10:00 π.μ. μέσω της ticketmaster.gr. Τα μέλη του Fan Club θα έχουν πρόσβαση στην προπώληση από την Τρίτη 27 Μαΐου στις 11:00 π.μ.

Η προπώληση για όσους έχουν εγγραφεί στο www.highpriority.gr έως τις 25 Μαΐου ξεκινά την Πέμπτη 29 Μαΐου στις 10:00 π.μ.

Για περισσότερες πληροφορίες, enhanced experiences, travel packages και άλλα, επισκεφθείτε το: http://metallica.lnk.to/M72WorldTour2026

M72 World Tour

Από την έναρξή της τον Απρίλιο του 2023 στο Άμστερνταμ, η M72 περιοδεία έχει φέρει τους Metallica μπροστά σε περίπου 4 εκατομμύρια θεατές. Έχει χαρακτηριστεί από τα διεθνή μέσα ως «μια συνολικά ζωοποιός εμπειρία» (Billboard), «αδιαμφισβήτητα επική» (Metal Hammer), «ένα σόου που κόβει την ανάσα» (Detroit News), «θριαμβευτική» (Kerrang!) και «η πιο δεμένη και φλογερή εμφάνιση των Metallica εδώ και χρόνια» (Los Angeles Times).

Η περιοδεία M72 2026 θα συνεχίσει την παράδοση των No Repeat Weekends. Κάθε μία από τις δύο βραδιές να έχει εντελώς διαφορετικό setlist και διαφορετικά support σχήματα. Ανάμεσα σε αυτές, περιλαμβάνονται οι πρώτες συναυλίες του συγκροτήματος σε Φρανκφούρτη και Δουβλίνο από την εποχή της World Magnetic Tour το 2009 (Deutsche Bank Park, 22 & 24 Μαΐου και Aviva Stadium, 19 & 21 Ιουνίου αντίστοιχα), καθώς και η πολυαναμενόμενη επιστροφή τους στη Βουδαπέστη (11 & 13 Ιουνίου) και στο Λονδίνο (3 & 5 Ιουλίου).

Η περιοδεία περιλαμβάνει επίσης μεμονωμένες εμφανίσεις με πλήρη παραγωγή και τη θρυλική in-the-round σκηνή σε πόλεις όπως: Αθήνα (9 Μαΐου), Βουκουρέστι (13 Μαΐου), Χορζούφ (19 Μαΐου), Ζυρίχη (27 Μαΐου), Βερολίνο (30 Μαΐου), Μπολόνια (3 Ιουνίου), Γλασκώβη (25 Ιουνίου), Κάρντιφ (28 Ιουνίου).

Μαζί τους οι Gojira, Pantera, Knocked Loose και Avatar

Το support στη φετινή ευρωπαϊκή περιοδεία των Metallica θα αναλάβουν οι Gojira, Pantera, Knocked Loose και Avatar. Δείτε παρακάτω τις λεπτομέρειες ανά ημερομηνία.

Η ευρωπαϊκή/βρετανική περιοδεία M72 2026 διοργανώνεται από τη Live Nation.

Όπως πάντα, μέρος των εσόδων από κάθε εισιτήριο που πωλείται θα διατεθεί σε τοπικές φιλανθρωπικές οργανώσεις μέσω του ιδρύματος All Within My Hands του συγκροτήματος. Το ίδρυμα, που δημιουργήθηκε το 2017 ως ένας τρόπος να ανταποδώσουν οι Metallica στις κοινότητες που τους στήριξαν όλα αυτά τα χρόνια, έχει συγκεντρώσει πάνω από 20 εκατομμύρια δολάρια από την ίδρυσή του – προσφέροντας 11,4 εκατομμύρια σε επιχορηγήσεις για προγράμματα επαγγελματικής και τεχνικής εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένης της καινοτόμου πρωτοβουλίας Metallica Scholars που διανύει πλέον τον έβδομο χρόνο της, περισσότερα από 7,4 εκατομμύρια για την καταπολέμηση της επισιτιστικής ανασφάλειας και πάνω από 4,7 εκατομμύρια για προσπάθειες ανακούφισης από φυσικές καταστροφές.

METALLICA – M72 WORLD TOUR – EUROPE/UK 2026