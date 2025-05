Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε λίγες μέρες πριν από την διεξαγωγή του τελικού του Champions League γυναικών. Συγκεκριμένα, κουκουλοφόροι έκλεψαν το τρόπαιο, ωστόσο το θέμα είχε αίσιο τέλος αφού οι αστυνομικοί κατάφεραν να το ανακτήσουν.

Λίγο πριν από το ραντεβού του μεγάλου τελικού στο «Ζοζέ Αλβαλάδε», κουκουλοφόροι εισέβαλαν στο γήπεδο κατά την διάρκεια του αγώνα της Σπόρτινγκ με την Γκιμαράες και έκλεψαν όχι μόνο το τρόπαιο αλλά και κάποια άλλα αντικείμενα της UEFA.

🚨🏆 The Women’s Champions League trophy has been recovered after being STOLEN at the José Alvalade stadium in Lisbon, during Sporting CP’s title celebrations.

[via @mundodeportivo] pic.twitter.com/zcrvhSfEeB

— Barça World (@BarcaWorldEn) May 20, 2025