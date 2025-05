Έπειτα από τις προσπάθειες της Μπάγερν Μονάχου και της Μάντσεστερ Σίτι για να αποκτήσουν τον Φλόριαν Βιρτς, η Λίβερπουλ – σύμφωνα με τον Κρίστιαν Φολκ- κάνει γερό μπάσιμο για αποκτήσει τον μεσοεπιθετικό της Μπάγερ Λεβερκούζεν.

Μάλιστα, οι «reds» δείχνουν να έχουν… προσπεράσει τη Μάντσεστερ Σίτι, η οποία ενδιαφέρεται επίσης και πλέον η «μάχη» φαίνεται πως θα γίνει με την Μπάγερν Μονάχου. Οι Βαυαροί διατηρούν το προβάδισμα για τον 22χρονο Γερμανό διεθνή.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο, Κρίστιαν Φαλκ, η Λίβερπουλ μετά από επαφή που είχε με την πλευρά του ποδοσφαιριστή, παρουσίασε ένα καλύτερο πρότζεκτ από αυτό τη Σίτι και προπορεύεται αρκετά.

✅ Liverpool are ahead of Man City in the race for Florian Wirtz. But: Bayern are leading the race https://t.co/CK3GarSfDq

— Christian Falk (@cfbayern) May 16, 2025