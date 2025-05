Όταν η Lady Gaga… παρίστανε την Ελληνίδα για να παίρνει φιλοδωρήματα

Η Lady Gaga αποτελεί αδιαμφισβήτητα μία από τις πιο εμβληματικές μορφές της παγκόσμιας μουσικής σκηνής.

Με μια καριέρα γεμάτη βραβεία, διακρίσεις και sold out εμφανίσεις, η πολυτάλαντη καλλιτέχνιδα – κατά κόσμον Στέφανι Τζερμανότα – έχει αφήσει ανεξίτηλο το στίγμα της, τόσο στη μουσική όσο και στον κινηματογράφο, έχοντας τιμηθεί ακόμη και με Όσκαρ για την ερμηνεία της στο A Star is Born.

Στη διάρκεια της συναυλίας της στη Νέα Υόρκη, στις 12 Μαΐου 2025, η Lady Gaga αιφνιδίασε το κοινό της με μια απρόσμενη και ανθρώπινη εξομολόγηση. Μιλώντας με ειλικρίνεια και διάθεση αυτοσαρκασμού, αναφέρθηκε στα πρώτα της βήματα, τότε που προσπαθούσε να επιβιώσει εργαζόμενη σε εστιατόρια, πολύ πριν γνωρίσει τη δόξα και την παγκόσμια αναγνώριση.

Ανάμεσα στους χώρους όπου δούλεψε, όπως αποκάλυψε, ήταν και δύο ελληνικά εστιατόρια, το Aegean και το Metsovo, που αποτελούν αγαπημένα στέκια για πολλούς Έλληνες μετανάστες αλλά και ντόπιους Νεοϋορκέζους.

Η Gaga θυμήθηκε με νοσταλγία, αλλά και χιούμορ, ότι τότε… προσποιούνταν πως είναι Ελληνίδα! «Έβαζα προφορά και έλεγα “καλησπέρα” για να πάρω μεγαλύτερα tips», είπε χαρακτηριστικά, ξεσηκώνοντας το κοινό που ξέσπασε σε γέλια και θερμό χειροκρότημα.

“Lady Gaga just said at her concert she worked at Aegean & Metsovo diners in NYC and pretended to be Greek for bigger tips! 😂 Iconic hustle before the fame! 🇬🇷💃 #LadyGaga #NewYorkVibes #LittleMonsters #wantobegreek pic.twitter.com/uyH5xKlIuD

— Greek City Times (@greekcitytimes) May 13, 2025