Παρί Σεν Ζερμέν και Ίντερ κοντράρονται στον μεγάλο τελικό του Champions League στις 31 Μαΐου που θα φιλοξενηθεί στην Αλιάντς Αρένα του Μονάχου, έχοντας προκριθεί σε αυτόν μετά από δύο καταπληκτικές ημιτελικές σειρές, η πρώτη αποκλείοντας την Άρσεναλ και η δεύτερη τη Μπαρτσελόνα.

Οι δύο συγκεκριμένες ομάδες, αυτή τη στιγμή, είναι και οι δύο που βάσει συνολικής απόδοσης στα νοκ-άουτ της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης άξιζαν να διεκδικούν το βαρύτιμο τρόπαιο, σε έναν τελικό που φυσικά και δεν χωρά προγνωστικά. Άλλωστε οι δύο ομάδες έχουν να επιδείξουν -καθεμιά από την πλευρά της- πολλά διαφορετικά πράγματα σε καθαρά ποδοσφαιρικό επίπεδο, στα οποία και θα στηριχθούν, με τους δύο εξαιρετικούς προπονητές, τον Λουίς Ενρίκε για τους Παριζιάνους και τον Σιμόνε Ιντσάγκι για τους Μιλανέζους, να έχουν αφήσει το στίγμα τους.

Ωστόσο, μέσα σε όλα όσα πάντα υπολογίζονται όταν η κουβέντα ξεκινά για φαβορί και αουτσάιντερ, υπάρχει και το… μεταφυσικό κομμάτι. Εκεί, τα πράγματα μπλέκουν! Γιατί αφενός υπάρχει η συντριπτικά εις βάρος τους παράδοση για τις γαλλικές ομάδες σε τελικούς ευρωπαϊκών Κυπέλλων και ειδικότερα τα τελευταία 30 χρόνια!

Αφετέρου όμως, υπάρχουν και δύο μεγάλοι οιωνοί νίκης για την Παρί! Συγκεκριμένα, τέσσερις τελικοί της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης έχουν διεξαχθεί στο Μόναχο και όλοι τους έχουν τελειώσει με νικήτρια ομάδα που νωρίτερα δεν είχε κατακτήσει ποτέ στο παρελθόν το βαρύτιμο τρόπαιο!

1979: Nottingham Forest

1993: Marseille

1997: Borussia Dortmund

2012: Chelsea

Every Champions League final held in Munich has seen a team win Europe’s premier club competition for the first time. Will it be PSG’s turn? pic.twitter.com/Qp2D3hCwvh

— Get French Football News (@GFFN) May 7, 2025