Πλέον είναι επίσημο και το ανακοίνωσε ο ίδιος ο Τρεντ Αλεξάντερ Άρνολντ. Ο Άγγλος μπακ αποχωρεί από τη Λίβερπουλ, μόλις ολοκληρωθεί η χρονιά, μετά από 20 χρόνια που βρίσκεται στους Reds.

Μετά από δύο πρωταθλήματα Αγγλίας, ένα Champions League, μεταξύ άλλων και 370 συμμετοχές, 27 γκολ και 96 ασίστ με όλες τις ομάδες της Λίβερπουλ, από τις Ακαδημίες μέχρι την πρώτη ομάδα, ο 26χρονος αποχωρεί από την ομάδα του Μέρσεϊσαϊντ.

After 20 years at Liverpool Football Club, now is the time for me to confirm that I will be leaving at the end of the season.

This is easily the hardest decision I’ve ever made in my life.

I know many of you have wondered why or been frustrated that I haven’t spoken about this… pic.twitter.com/emAw5RvXq0

— Trent Alexander-Arnold (@TrentAA) May 5, 2025