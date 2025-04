Τα ημιτελικά του UEFA Champions League ξεκινούν στο Βόρειο Λονδίνο, εκεί όπου η Άρσεναλ υποδέχεται την Παρί Σεν Ζερμέν (22:00).

Περίπου μία ώρα πριν από το παιχνίδι οι Μικέλ Αρτέτα και Λουίς Ενρίκε ανακοίνωσαν τους παίκτες με τους οποίους θα ξεκινήσουν το παιχνίδι, με τον τεχνικό των «κανονιέρηδων» να παρατάσσει την ομάδα του με τον Τροσάρ στην επίθεση.

ΑΡΣΕΝΑΛ: Ράγια – Τίμπερ, Σαλιμπά, Κίβιορ, Σκέλι – Μερίνο, Έντεγκαρντ, Ράις – Σάκα, Τροσάρ, Μαρτινέλι.

Αναπληρωματικοί: Νέτο, Σέτφορντ, Τίρνι, Γουάιτ, Ζιντσένκο, Χένρι – Φράνσις, Στέρλινγκ, Μπάτλερ – Ογιεντέτζι, Κάμπια, Νουανέρι.

🔴 𝗧𝗘𝗔𝗠𝙉𝙀𝙒𝙎 ⚪

🧱 Saliba at the back

🤝 Merino partners Rice

🪄 Trossard leads the line

Let’s do this – together 👊

— Arsenal (@Arsenal) April 29, 2025