Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια για την 4η αγωνιστική των playoffs της Super League (20:00), με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να παρατάσσει την ομάδα του μεγάλου λιμανιού με δύο εκπλήξεις.

Ο Βάσκος τεχνικός των Πειραιωτών δίνει φανέλα βασικού στους Μάρκο Στάμενιτς και Κρίστοφερ Βέλντε, με τον Νεοζηλανδό μέσο να ξεκινάει δίπλα στον Ντάνι Γκαρθία και τον Νορβηγό στο αριστερό άκρο της μεσοεπιθετικής γραμμής του Ολυμπιακού.

Πιο αναλυτικά, μπροστά από την εστία θα βρίσκεται ο Τζολάκης, με τους Κοστίνια, Ρέτσο, Πιρόλα και Μπρούνο στην τετράδα της άμυνας. Οι Γκαρθία και Στάμενιτς θα είναι οι δύο στα χαφ, με τους Μαρτίνς, Τσικίνιο και Βέλντε πίσω από τον Ελ Κααμπί.

Τζολάκης, Κοστίνια, Ρέτσος, Πιρόλα, Μπρούνο, Γκαρθία, Στάμενιτς, Μαρτίνς, Τσικίνιο, Βέλντε και Ελ Κααμπί.

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στην ΑΕΚ από την Stoiximan! / Our line-up for today’s match against AEK is powered by @Stoiximan! 🔴⚪️#Olympiacos #AEKOLY #slgr pic.twitter.com/3E5Ah4yDhA

— Olympiacos FC (@olympiacosfc) April 27, 2025