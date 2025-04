Πανζουρλισμός επικρατεί στον κόσμο του Κυπελλούχου Ευρώπης, Ολυμπιακού, για τα εισιτήρια διαρκείας της σεζόν 2025-26, καθώς οι ανανεώσεις περυσινών κατόχων, έφτασαν ήδη τις 15.000 όπως ανακοίνωσε η ΠΑΕ Ολυμπιακός με ποστάρισμά της στα social media.

Οι ερυθρόλευκοι ευχαρίστησαν τον κόσμο τους ο οποίος είναι πάντα έμπρακτα στο πλευρό της ομάδας και δεν την αφήνει ποτέ μόνη, και έδωσαν το σύνθημα για νέες επιτυχίες της ομάδας από την ερχόμενη σεζόν.

Ο Ολυμπιακός κατέκτησε και μαθηματικά τον τίτλο στην Ελλάδα, επιστρέφοντας μετά από δύο χρόνια απουσίας στον θρόνο του. Σε λίγο καιρό, οι «ερυθρόλευκοι» θα έχουν την ευκαιρία και για ένα ιστορικό νταμπλ στη συμπλήρωση των 100 ετών «ζωής» του συλλόγου, αφού αντιμετωπίζουν τον ΟΦΗ στον τελικό Κυπέλλου Ελλάδας. Η μοναδική εκκρεμότητα της σεζόν πια, αφορά στην συμμετοχή τους στη League Phase του επόμενου Champions League.

Οι Πειραιώτες ετοιμάζονται για την πρώτη τους συμμετοχή στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση υπό τον νέο τρόπο διεξαγωγής της, δηλαδή με το φορμάτ του πρωταθλήματος και όχι με την παραδοσιακή φάση ομίλων που ίσχυε στη σύγχρονη εποχή. Σε αυτή τη διαδικασία λοιπόν, ο Ολυμπιακός όλα δείχνουν ότι θα εκκινήσει από το 3ο γκρουπ δυναμικότητας, το οποίο -όπως φυσικά και όλα τα υπόλοιπα- θα αποτελείται από 9 ομάδες, ώστε να συμπληρωθεί το πρωτάθλημα των 36 ομάδων.

Με τα τωρινά δεδομένα, η Ολυμπιακός βρίσκεται στην 6η από τις 9 θέσεις του 3ου γκρουπ δυναμικότητας, με τους 56.500 βαθμούς που έχει συγκεντρώσει στο ranking της UEFA. Εννοείται φυσικά πως για να συμβεί αυτό, πρέπει να «κλειδώσει» και τυπικά η απευθείας παρουσία των πρωταθλητών Ελλάδας στη League Phase. Για να συμβεί αυτό, υπάρχουν δύο εκκρεμότητες: πρώτον, το να κατακτήσει η Σέλτικ το πρωτάθλημα στη Σκωτία, ενώ βρίσκεται 15 βαθμούς πάνω από τη Ρέιντζερς, 5 αγωνιστικές πριν το τέλος του. Δεύτερον, το να τερματίσει η Άρσεναλ στην πρώτη πεντάδα του αγγλικού πρωταθλήματος (σ.σ. είναι 2η με 67 βαθμούς, 10 περισσότερους από την 6η Τσέλσι, επίσης 5 ματς πριν το φινάλε.

