Ακόμη και την επόμενη αγωνιστική, με νίκη επί του ΠΑΟΚ στην Τούμπα και ήττα της ΑΕΚ από τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ, ο Ολυμπιακός μπορεί να στεφθεί και μαθηματικά πρωταθλητής για 48η φορά στην εκατονταετή Ιστορία του.

Επιπροσθέτως, η επιστροφή του στην κορυφή του ελληνικού ποδοσφαίρου θα τον φέρει και απευθείας στην επόμενη League Phase του Champions League, εκτός… τριών συγκλονιστικών απροόπτων, αφού τόσα είναι τα εξαιρετικά ακραία σενάρια που μπορεί να «ρίξουν» τους «ερυθρόλευκους» στη διαδικασία των προκριματικών.

Οι Πειραιώτες προσπέρασαν τη Ντινάμο Ζάγκρεμπ με τη νίκη τους επί της Μπόντο/Γκλιμτ στο Καραϊσκάκη -παρά τον αποκλεισμό- και έτσι πια εκκρεμούν μονάχα κάποιες… extreme περιπτώσεις που δεν θα τους επιτρέψουν να βρεθούν απευθείας στα «αστέρια», χωρίς την καλοκαιρινή… περιπέτεια.

1) να κερδίσει το Champions League μια εκ των Άστον Βίλα ή Ντόρτμουντ.

2) να φτάσει η Μπόντο/ Γκλιμτ μόνο με νίκες (2 στον προημιτελικό και 2 στον ημιτελικό) ως τον τελικό του Europa League και εκεί να χάσει στη διαδικασία των πέναλτι.

3) να κατακτήσει η Ρέιντζερς το πρωτάθλημα Σκωτίας καλύπτοντας διαφορά 13 βαθμών από τη Σέλτικ, 7 αγωνιστικές πριν το τέλος.

