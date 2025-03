Premium Έκδοση - ΜικροΟικονομικός

Το ποσό των 69 δισ. δολαρίων θα χορηγήσει το υπουργείο Οικονομικών της Κίνας σε τέσσερις από τις μεγαλύτερες κρατικές τράπεζες της χώρας μέσω της τοποθέτησης σε μετοχές στο πλαίσιο της δέσμευσης του Πεκίνου να ενισχύσει τα κεφαλαιακά αποθέματα των πιστωτικών ιδρυμάτων. Η Bank of Communications Co., η Bank of China Ltd., η Postal Savings Bank […]