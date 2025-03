Πολλά τελευταία λέγονται και γράφονται για την ανάγκη η Ευρώπη να χτίσει τη δική της άμυνα απέναντι στις όποιες εξωτερικές επιβουλές.

Κάτι που στα χρόνια του Ψυχρού Πολέμου είχαν ουσιαστικά αναλάβει οι ΗΠΑ, τώρα οφείλει να το κάνει, χρηματοδοτώντας το βέβαια η ίδια, η Ευρώπη.

Αυτό θα σημάνει θεαματικές περικοπές κοινωνικών και άλλων, απαραίτητων για τις δυτικές κοινωνίες, δαπανών ώστε να μπορέσει να στηθεί μια αποτελεσματική αμυντική ομπρέλα.

Λογικά βέβαια αυτή η πολιτική θα οδηγήσει πολλές χώρες σε σκληρά μέτρα λιτότητας και ίσως σε σοβαρότατες κοινωνικές δυσλειτουργίες και συνακόλουθες αντιδράσεις.

Δική της αμυντική οντότητα

Παρ’ όλα αυτά η επικρατούσα, για την ώρα, άποψη είναι πως το συμφέρον της Ευρώπης είναι να ανεξαρτητοποιηθεί από την επικυριαρχία των ΗΠΑ και να αποκτήσει τη δική της αμυντική οντότητα.

Κυρίως, για να είναι σε θέση να αμυνθεί αποτελεσματικά σε μια επεκτατική Ρωσία που, με βάση την εμπειρία του πολέμου στην Ουκρανία, δείχνει μια έκδηλη επιθετικότητα.

Ολα αυτά βέβαια εκπορεύονται από κύκλους περί τη Βρετανία, τη Γαλλία και τη Γερμανία. Χώρες δηλαδή με σοβαρές αμυντικές βιομηχανικές μονάδες που προσβλέπουν σε σοβαρά εθνικά κέρδη από μια τέτοια πολιτική.

Οι υπόλοιποι όμως;

Χρειάζεται άκρως σοβαρή αντιμετώπιση της στάσης αυτής. Κυρίως από τις μικρότερες κρατικές μονάδες.

Ενα πρόσφατο βιβλίο του άγγλου ειδικού, μεταξύ άλλων, κρεμλινολόγου Keith Giles, εκφράζει αυτό ακριβώς (δηλαδή το αντιρωσικό) σκεπτικό.

Mε τίτλο «Who Will Defend Europe? An Awakened Russia and a Sleeping Continent» (2025) (Ποιος θα υπερασπισθεί την Ευρώπη; Μια φρεσκοξυπνημένη Ρωσία και μια κοιμισμένη ήπειρος) το βιβλίο του Giles δαιμονοποιεί τον από ανατολάς κίνδυνο και επισημαίνει την ανάγκη να «ξυπνήσει» η Ευρώπη.

Πότε όμως ακριβώς διαπιστώθηκε πως υπάρχει καινούργιος κίνδυνος από τη Ρωσία; Μόλις οι ΗΠΑ έδειξαν πως αποφάσισαν να αναπτύξουν στενότερες σχέσεις μαζί της;

Και να ξεκινήσουν εμπορικό πόλεμο εναντίον συμμάχων τους στη Δύση και να αναγνωρίσουν σαν αντίπαλο την Κίνα; Και γιατί ακριβώς;

Οι Ρώσοι ποτέ δεν έκρυψαν την ανησυχία τους για την επέκταση του ΝΑΤΟ προς τα σύνορά τους.

Ο πρόεδρος Πούτιν από το 2008 μάλιστα είχε δηλώσει στο Μόναχο πως μια ακόμα επέκταση δεν θα γίνει ανεκτή.

Πότε ακριβώς η Ρωσία απείλησε να επιτεθεί σε δυτικές χώρες; Αν η Ουκρανία δεν επέμενε για ένταξή της στο ΝΑΤΟ θα είχε γίνει η στρατιωτική επέμβαση; Οι απόψεις του λόρδου Οουεν στο θέμα και του πρώην αρχηγού της CIA και πρώην πρέσβη των ΗΠΑ στη Μόσχα Ουίλιαμ Μπερνς είναι γνωστές.

Αγνωστο γιατί, ποτέ δεν εισακούστηκαν. Εκανε καμία απειλητική κίνηση η Ρωσία όταν Φινλανδία και Σουηδία αποφάσισαν να γίνουν μέλη του ΝΑΤΟ;

Ποιος περιφρόνησε τις Συμφωνίες του Κιέβου, που τηρούσε το Κρεμλίνο;

Και γιατί; Από πού και πότε εμφανίσθηκε η ρωσική απειλή; Η προεδρία Τραμπ βέβαια ανέτρεψε όλα αυτά τα δεδομένα. Προσέγιση με Μόσχα και εμπορικός πόλεμος – μέσω δασμών – με φίλους και συμμάχους (!) Μόνο που Βρετανία, Γαλλία και Γερμανία βλέπουν κινδύνους από πλευράς Κρεμλίνου. Με αποτέλεσμα, επικερδείς για κάποιους εξοπλισμούς και περαιτέρω υποβάθμιση της οικονομικής ισχύος της Ευρώπης.

Από ποιον πραγματικά κινδυνεύει η Ευρώπη;

Το λεγόμενο «Παγκόσμιο Νησί» (σύμφωνα με τον πατέρα της γεωπολιτικής Halford John Mackinder) που είναι η γεωγραφική μάζα της Ευρασίας, παίζει στρατηγικό ρόλο μόνο αν βρίσκεται σε κοινό συνασπισμό με τις ΗΠΑ ή με τη Ρωσία.

Διαφορετικά, η Ευρώπη περιθωριοποιείται και αποτελεί αδιάφορη οντότητα για τους άλλους.

Κρίσιμος εκεί θα είναι ο ρόλος της Γερμανίας. Αυτά πρέπει να υπολογίσουν οι υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης. Κι όχι κάποιον κατασκευασμένο «μπαμπούλα» με το όνομα της Ρωσίας.