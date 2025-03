Η εθνική Ολλανδίας αντιμετώπισε την εθνική Ισπανίας στο γήπεδο της Φέγενορντ στα προημιτελικά του Nations League με την αναμέτρηση να έρχεται ισόπαλη με 2-2.

Το παιχνίδι είχε «τρελό» ρυθμό, γκολ και πολλές φάσεις, όμως αυτό που έκλεψε την παράσταση ήταν το φανταστικό κορεό που δημιούργησαν οι φίλαθλοι των «οράνιε».

Οι οπαδοί της Ολλανδίας που γέμισαν το γήπεδο, έφτιαξαν μια εκπληκτική ατμόσφαιρα, με το κορεό να θυμίζει την απίθανη κεφαλιά του Ρόμπεν Φαν πέρσι που κρέμασε τον Κασίγιας με κεφαλιά ψαράκι, αλλά και άλλες ιστορικές στιγμές που είχε η εθνική Ολλανδίας.

Επίσης, αρκετοί θρύλοι του ολλανδικού ποδοσφαίρου ήταν σε αυτό το κορεό με Κρόιφ, Ρόμπεν και πάρα πολλούς άλλους.

This tifo before the Netherlands vs. Spain game 😍 pic.twitter.com/lg2mepNP8g

— Football Talk (@FootballTalkHQ) March 21, 2025