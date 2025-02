Σε νέα επένδυση προέβη ο αστέρας του NBA Γιάννης Αντετοκούνμπο συμμετέχοντας με μια ομάδα επενδυτών σε γύρο χρηματοδότησης τεχνολογικής εταιρείας που ειδικεύεται στον χώρο του αθλητισμού.

Η ScorePlay, μια υπηρεσία τεχνητής νοημοσύνης για κλιπ αθλητικών οργανώσεων, άντλησε 13 εκατομμύρια δολάρια σε χρηματοδότηση, σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση της εταιρείας.

Στους επενδυτές της πλατφόρμας αφήγησης αθλητικών ιστοριών περιλαμβάνονται ο ιδρυτής του ταμείου επιχειρηματικών κεφαλαίων 20VC Χάρι Στέμπινγκς, η εταιρεία VC Seven Seven Six του συνιδρυτή του Reddit, Αλέξις Οχάνιαν, ο αστέρας του NBA Γιάννης Αντετοκούνμπο, ο πρώην πρωταθλητής της Formula 1, Νίκο Ρόζμπεργκ και η αστέρας του ποδοσφαίρου και πρώην αρχηγός της εθνικής ομάδας γυναικών των ΗΠΑ, Άλεξ Μόργκαν.

Το νέο επενδυτικό βήμα του Αντετοκούνμπο

Η τεχνολογία της ScorePlay χρησιμοποιείται από περισσότερους από 200 αθλητικούς οργανισμούς σε όλο τον κόσμο και βοηθά τις ομάδες να εξορθολογίσουν τα στιγμιότυπα και τα κλιπ τους χρησιμοποιώντας τεχνητή νοημοσύνη. Στους πελάτες της εταιρείας περιλαμβάνονται οι ομάδες NBA και NHL και πρωταθλήματα όπως το Major League Soccer και το National Women’s Soccer League.

Ο Οχάνιαν δήλωσε στο CNBC ότι δεν είναι απλώς ένας επενδυτής, αλλά ότι χρησιμοποιεί την τεχνολογία μέσω της ιδιοκτησίας του στις ομάδες ποδοσφαίρου NWSL και γκολφ TGL, πέρα από το νέο του πρωτάθλημα στίβου, Athlos.

«Πολλοί άνθρωποι ρωτούν πώς καταφέραμε να έχουμε τόση επιτυχία στα αναδυόμενα αθλήματα σε τόσα πολλά διαφορετικά πρωταθλήματα και το ScorePlay είναι η καρδιά ενός από τους λόγους», δήλωσε ο Οχάνιαν. «Το ScorePlay έχει κάνει εξαιρετική δουλειά εδώ στις ΗΠΑ.

Η υπηρεσία ScorePlay, που δημιουργήθηκε το 2021 από τους Βικτόριεν Τίξιερ και Χανιέ Γκριν, επισημαίνει και οργανώνει αυτόματα το περιεχόμενο, επιτρέποντας στις ομάδες να επιταχύνουν την παράδοση σε όλους, από τους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς και τους χορηγούς μέχρι τους ίδιους τους αθλητές.

Η ScorePlay παρουσιάζει τριπλάσια ανάπτυξη από έτος σε έτος και η εταιρεία δήλωσε ότι είναι κερδοφόρα, με συνολική χρηματοδότηση 20 εκατομμύρια δολάρια. Στους προηγούμενους επενδυτές περιλαμβάνονται το οικογενειακό γραφείο 35V του Κέβιν Ντουράντ και του Ριτς Κλάιμαν, καθώς και ο Έλι Μάνγινγκ.

Πηγή: ΟΤ