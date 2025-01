Ο Νεϊμάρ υπήρξε κάποτε θρυλική μορφή των γηπέδων. Τα τελευταία χρόνια αρκείται στο να είναι θρύλος των διαπραγματεύσεων.

Ας γυρίσουμε λίγο το χρόνο πίσω και ας πάμε στο καλοκαίρι του 2023. Εκείνο τον Αύγουστο η Παρί Σεν Ζερμέν δεν μπορούσε να πιστέψει στην τύχη της, όταν η Αλ Χιλάλ της προσέφερε το αστρονομικό ποσό των 90 εκατομμυρίων ευρώ για έναν παίκτη που προσπαθούσε απεγνωσμένα να αποδεσμεύσει για τουλάχιστον έναν χρόνο.

Καμία μεγάλη ομάδα στην Ευρώπη δεν ήταν διατεθειμένη να επενδύσει ένα τόσο σημαντικό ποσό για τον –επιρρεπή στους τραυματισμούς- Νεϊμάρ. Η Αλ Χιλάλ, ωστόσο, δεν δίστασε να το κάνει. Φυσικά, δεν άργησε να φανεί ότι αυτή η κίνηση της ήταν καταστροφική.

Ο μόνιμα τραυματίας Νεϊμάρ κατάφερε να αγωνιστεί μόλις επτά φορές, σκοράροντας ένα γκολ. Για να μην τον αδικούμε, είχε και τρεις ασίστ!

Σίγουρα, οι φίλοι της Αλ Χιλάλ δεν ονειρεύονταν αυτά τα στατιστικά όταν μάθαιναν ότι θα αποκτήσουν τον Βραζιλιάνο σούπερ σταρ. Παρότι υπήρχαν προσδοκίες για εντυπωσιακές εμφανίσεις και πολλά γκολ στη Σαουδική Αραβία, αυτές δεν επιβεβαιώθηκαν.

Ο Νεϊμάρ δεν κατάφερε ποτέ να ξεπεράσει τα προβλήματα τραυματισμών και μάλλον η διοίκηση της Αλ Χιλάλ δε θα μπορέσει να ξεπεράσει ποτέ την αποτυχημένη αυτή μεταγραφή.

Η συνεργασία του 32χρονου Βραζιάνου με την Αλ-Χιλάλ έλαβε επίσημα τέλος από χθες. Ο Νεϊμάρ έφυγε από τη Σαουδική Αραβία με πάνω από 200 εκατομμύρια στον λογαριασμό του. Σύμφωνα με την βραζιλιάνικη O’ Globo, εισέπραξε 32 εκατομμύρια ευρώ για κάνε ένα παιχνίδι που αγωνίστηκε.

Thank you and good luck,Neymar 💙 pic.twitter.com/9edCVWBGop

Al Hilal and Neymar Jr. have agreed to terminate the player’s contract by mutual consent.

Αυτή πάντως δεν ήταν η πρώτη φορά που ο Νεϊμάρ ανάγκαζε κάποια ομάδα να βάλει βαθιά το χέρι στην τσέπη για να αποσπάσει την υπογραφή του.

Η Παρί Σεν Ζερμέν το 2017 έδωσε στην Μπαρτσελόνα 222 εκ. ευρώ για να τον αποκτήσει. Ακόμη και σήμερα αποτελεί την πιο ακριβή μεταγραφή στην ιστορία του ποδοσφαίρου.

Όσον αφορά το επόμενο βήμα της καριέρας του, ο Νεϊμάρ ετοιμάζεται να επαναπατριστεί. Η επιστροφή του στη Σάντος είναι θέμα χρόνου.

🚨💣 Neymar Jr back to Santos, story confirmed and HERE WE GO! ⚪⚫🇧🇷

Al Hilal have terminated Ney’s contract with immediate effect as the Brazilian will now travel for medical and sign in as new Santos player.

Back to Santos, back to Vila Belmiro.

Ney volta pra casa. 🔙🏡 pic.twitter.com/gmPu9uVdNa

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 27, 2025