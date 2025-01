Η νέα εποχή στη Ferrari άρχισε. Η πολυαναμενόμενη άφιξη του Λιούις Χάμιλτον στο Φιοράνο πραγματοποιήθηκε σήμερα με όλες τις τιμές που αρμόζουν σε έναν επτά φορές παγκόσμιο πρωταθλητή.

Lewis Hamilton at Ferrari fits the Succession theme perfectly 👌 pic.twitter.com/pbDyUMeoTO

Ο Βρετανός αφού έκανε μια πρώτη βόλτα στα γραφεία, τους χώρους και γνωρίζοντας τους ανθρώπους του Μαρανέλο, έβγαλε την μακριά μαύρη καμπαρντίνα του για να βάλει την κόκκινη φόρμα. Έβαλε το νέο κίτρινο κράνος του και οδήγησε μια Ferrari F1-75 του 2022, που χάρισε στη Scuderria τέσσερις νίκες και ακόμα 20 βάθρα.

Stepping into a new era 👊

Lewis Hamilton takes his first lap in a Ferrari! pic.twitter.com/LCOws2haSn

— Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) January 22, 2025