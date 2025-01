Οι λάτρεις της τέχνης θα έχουν τη σπάνια ευκαιρία να επισκεφθούν την έκθεση των έργων του Βαν Γκογκ κάνοντας ολονυχτία στις αίθουσες της Εθνικής Πινακοθήκης του Λονδίνου για να αποχαιρετήσουν την Παρασκευή τους «Εραστές και ποιητές» που ο ολλανδός ζωγράφος απέδωσε στα πορτρέτα τους κάτω από τον έναστρο ουρανό και μέσα στους κήπους και τους ελαιώνες της Αρλ. Η έκθεση «Van Gogh: Poets and Lovers» είναι η τρίτη πιο δημοφιλής και επιτυχημένη εισπρακτικά έκθεση στην ιστορία της Εθνικής Πινακοθήκης, με 283.499 επισκέπτες. Τα εισιτήριά της εξαντλούνται καθημερινά από την ημέρα που εγκαινιάστηκε τον περασμένο Σεπτέμβρη έως και το ερχόμενο Σαββατοκύριακο που θα λήξει. Γι’ αυτό και οι υπεύθυνοι της National Gallery αποφάσισαν να επιτρέψουν μία νυχτερινή παράταση ωραρίου για τους επισκέπτες. Ηταν η δεύτερη φορά στην ιστορία της Πινακοθήκης που λειτούργησε στη διάρκεια της νύχτας, μετά την έκθεση «Leonardo da Vinci: Painter at the Court of Milan» το 2012.

Η έκθεση «Van Gogh: Poets and Lovers» είναι η πρώτη της Εθνικής Πινακοθηκης αφιερωμένη στον ζωγράφο που άφησε την πνοή του στη μεσαιωνική πόλη του γαλλικού Νότου. Και όπως αναφέρει η «Guardian», είναι η πρώτη που εστιάζει στις ευφάνταστες μεταμορφώσεις του καλλιτέχνη, με περισσότερα από 60 έργα δανεισμένα από μουσεία και ιδιωτικές συλλογές από όλον τον κόσμο. Ο Βαν Γκογκ, όπως τον προβάλλει αυτή η σημαντική έκθεση, δεν είναι ο ζωγράφος – παρατηρητής. Είναι ο δημιουργός που μεταμορφώνει αυτό που βλέπει. Η έκθεση ξεκινά με τα πορτρέτα συνηθισμένων τύπων – ενός αξιωματικού και ενός βέλγου ελάσσονος ζωγράφου που έγινε φίλος του – στους οποίους ο Βαν Γκογκ βλέπει αιώνιο ρομαντισμό και ποίηση, απόδειξη του πόσο απόλυτα αναδιαμόρφωσε τον κόσμο γύρω του. Πρόκειται για ένα ταξίδι όχι στην πραγματική πόλη της Αρλ, αλλά στην Προβηγκία του μυαλού του Βαν Γκογκ – ή μάλλον της ψυχής του.

Στα βήματα των Μπέικον και Χόκνεϊ

Μιλώντας για τη νυχτερινή λειτουργία της Εθνικής Πινακοθήκης, ο διευθυντής της σερ Γκαμπριέλε Φινάλντι δήλωσε: «Οι επισκέπτες μας θα έχουν τη σπάνια και ιδιαίτερη ευκαιρία να βιώσουν τους πίνακες του Βαν Γκογκ κατά τη διάρκεια της νύχτας και τις πρώτες πρωινές ώρες ακολουθώντας τα βήματα καλλιτεχνών όπως οι Φράνσις Μπέικον και Ντέιβιντ Χόκνεϊ, οι οποίοι έρχονταν εκείνες τις ώρες για να εμπνευστούν από τη συλλογή της Πινακοθήκης». Αλλωστε και ο Ζίγκμουντ Φρόιντ υπήρξε αφοσιωμένος θαυμαστής της ευρωπαϊκής ζωγραφικής και τακτικός επισκέπτης της Εθνικής Πινακοθήκης από τις πρώτες μέρες του στο Λονδίνο. «Χρησιμοποιώ την γκαλερί σαν να ήταν γιατρός», έλεγε. «Πηγαίνω για ιδέες και βοήθεια».