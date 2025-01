Υπέρ των κλειστών συνόρων και μιας «ευρείας κλίμακας υποχρεωτικών επαναπατρισμών» μεταναστών τάχθηκε η αρχηγός του ακροδεξιού κόμματος «Εναλλακτική για την Γερμανία» (AfD), Αλίς Βάιντελ, στο πλαίσιο του συνεδρίου που την έχρισε σήμερα (11/1) και επισήμως «υποψήφια καγκελάριο», ενόψει των εκλογών της 23ης Φεβρουαρίου.

Παράλληλα, η Βάιντελ, που δεν παρέλειψε στην ομιλία της να ευχαριστήσει εκ νέου τον Ιλον Μασκ για την στήριξή του στο κόμμα της, τάχθηκε υπέρ της επαναφοράς της πυρηνικής ενέργειας, της επαναλειτουργίας του αγωγού Nord Stream 2 και κατά των αιολικών πάρκων.

Στόχος της Εναλλακτικής για την Γερμανία είναι μετά τις εκλογές να αναλάβει κυβερνητική ευθύνη, δήλωσε ο συμπρόεδρος του κόμματος Τίνο Χρουπάλα, ενώ η Βάιντελ περιέγραψε τις πολιτικές των πρώτων 100 ημερών.

Προγραμματισμένοι ευρείας κλίμακας επαναπατρισμοί μεταναστών, «γκρέμισμα όλων των ανεμογεννητριών», επαναλειτουργία των πυρηνικών σταθμών και του Nord Stream 2, παράταση της λειτουργίας των ηλεκτροπαραγωγικών μονάδων με την χρήση άνθρακα, κατάργηση όλων των μελετών σχετικά με το φύλο. «Θα κλείσουμε όλες αυτές τις μελέτες και θα πετάξουμε έξω όλους τους καθηγητές», τόνισε χαρακτηριστικά η Αλίς Βάιντελ, η οποία υποστήριξε ότι τα πανεπιστήμια στην Γερμανία μετατρέπονται σε «εκπαιδευτικά ιδρύματα queer-woke» κουλτούρας.

Να σημειωθεί ότι οι εργασίες του συνεδρίου της AfD στη Ρίζα της Σαξονίας ξεκίνησαν με δύο ώρες καθυστέρηση, καθώς περισσότεροι από 12.000 διαδηλωτές επιχείρησαν να εμποδίσουν τους συνέδρους να φθάσουν στον χώρο διεξαγωγής του.

Planned protests organized by an alliance of activists have begun ahead of the far-right Alternative for Germany (AfD) two-day party conference in the eastern German town of Riesa in Saxony. https://t.co/vZi9OyNcRT

— dpa news agency (@dpa_intl) January 11, 2025