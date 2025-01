Μπεν Άφλεκ, Τσετ Χανκς και άλλοι εγκαταλείπουν τα σπίτια και τις γειτονιές τους στο δυτικό Λος Άντζελες. Οι κάτοικοι του Pacific Palisades, όπου ζουν πολλοί σταρ έχει παραδοθεί στις φλόγες σε ένα σκηνικό αποκάλυψης που υπενθυμίζει το κόστος της κλιματικής κρίσης.

Ο Μπεν Άφλεκ απαθανατίστηκε με έκφραση σοκ στο πρόσωπο του μπροστά στο θέαμα της καταστροφικής πυρκαγιάς. Ο Μπεν Άφλεκ εγκατέλειψε το σπίτι του και όπως αναφέρει το TMZ έχει βρει καταφύγιο στο σπίτι της πρώην συζύγου του, Τζένιφερ Γκάρνερ.

Ο Άφλεκ ζει σε κοντινή απόσταση από την Τζένιφερ Γκάρνερ, με την οποία έχει τρία παιδιά.

Ben Affleck Evacuated, Races to Jennifer Garner’s Home in Palisades Fire | Click to read more 👇 https://t.co/3FdXfKQyXd

— TMZ (@TMZ) January 8, 2025