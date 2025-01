Η Αντζελίνα Τζολί σε συνέντευξή που έδωσε για το τεύχος του περιοδικού «W Magazine» μίλησε για την ιδιαίτερη σχέση που είχε με τη μητέρα της.

Μάλιστα, η διάσημη ηθοποιός αναφέρθηκε στα πρώτα βήματα της στην υποκριτική και την υποστήριξη της μητέρας της.

Η μητέρα της Μαρσελίν περτράντ πέθανε το 2007, αφού διαγνώστηκε με καρκίνο των ωοθηκών και του μαστού. Ήταν 56 ετών.

«Όταν πέθανε η μητέρα μου, ήταν πιο δύσκολο για μένα να είμαι ηθοποιός γιατί συνειδητοποίησα πόσο πολύ ήταν για εκείνη», εξομολογήθηκε η Τζολί.

«Το έκανα στην αρχή επειδή ήταν το όνειρο της μητέρας μου», δήλωσε η ηθοποιός. «Η μητέρα μου ακολούθησε την υποκριτική, αλλά όταν έφτασε στην ηλικία των 25 χρόνων, ήταν χωρισμένη με δύο παιδιά και αποφάσισε να επικεντρώσει τη ζωή της αποκλειστικά στη μητρότητα».

Η 49χρονη ηθοποιός διευκρίνισε ότι η μητέρα της «δεν ένιωθε ότι ήταν θυσία» επειδή «της άρεσε να είναι μητέρα που μένει στο σπίτι». «Αλλά ήθελε πραγματικά να γίνω ηθοποιός», θυμήθηκε η Τζολί. «Δεν θυμάμαι να κάνω την επιλογή. Θυμάμαι ότι έκανε τη μαμά μου ευτυχισμένη. Η μαμά μου ήταν η μάνατζέρ μου και ήμασταν μια ομάδα».

