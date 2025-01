Ο Ολυμπιακός θέλει να κάνει νικηφόρο ξεκίνημα στο 2025 στο Κάουνας, εκεί που απόψε (2/1, 20:00), αντιμετωπίζει την Ζαλγκίρις, για την 19η αγωνιστική της Euroleague. Στο 12-6 οι «ερυθρόλευκοι» και την δεύτερη θέση, την ώρα που η Λιθουανοί είναι στο 10-8 και στην όγδοη θέση της κατάταξης.

Μάλιστα, όπως ανακοινώθηκε πριν από λίγο από την λιθουανική ομάδα, ο αγώνας είναι sold out.

A great start to the new year – a soldout at @ZalgirioArena welcoming Olympiacos Piraeus on the court! 🔥 pic.twitter.com/xFWWiuCX5G

