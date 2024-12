Ο Εβάν Φουρνιέ αναρωτήθηκε για το ποια είναι η καλύτερη φανέλα στην ιστορία του Ολυμπιακού και ζήτησε την άποψη του κόσμου στα social media.

Ο Γάλλος αστέρας έγραψε σε ανάρτησή του «Ποια είναι η καλύτερη φανέλα του Ολυμπιακού όλων των εποχών;» και οι φίλοι της ομάδας παρέθεσαν τις απόψεις τους και τις προτιμήσεις τους.

Οι φίλοι του Ολυμπιακού έσπευσαν να βοηθήσουν τον σταρ της ομάδας τους γράφοντας εκατοντάδες σχόλια και πόσταραν φωτογραφίες με τις δικές τους αγαπημένες όλων των εποχών.

Μάλιστα, όταν φίλαθλος παρέθεσε μία κόκκινη φανέλα από τα τέλη της δεκαετίας του 1990 φορεμένη από τον Μίλαν Τόμιτς, πλάι στον Ντούσαν Ίβκοβιτς, ο Φουρνιέ απάντησε «ωραία», καθώς φάνηκε ν του άρεσε αρκετά.

Whats the best Oly jersey ever?

— Evan Fournier (@EvanFourmizz) December 30, 2024