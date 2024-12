Σήμερα, η ηλεκτροκίνηση προοδεύει με γοργά βήματα, χάρη στην βελτιστοποίηση της αυτονομία των αυτοκινήτων με ηλεκτροκινητήρα αλλά στο γεγονός ότι βελτιώνεται συνεχώς το δίκτυο φορτιστών, που πυκνώνει προς όφελος των χρηστών ΕV μοντέλων.

Σήμερα, στην Ελλάδα υπάρχουν 6.619 δημόσιοι σταθμοί φόρτισης για ηλεκτρικά αυτοκίνητα.

Σήμερα,υπάρχουν ταχυφορτιστές με 360 kW.Αυτό σημαίνει ότι μέσα σε 17 -20 λεπτά μπορεί να φορτιστεί η μπαταρία ενός ηλεκτρικού από το 10-80% της χωρητικότητας της! Σαφώς, το μεγάλο θέμα είναι η αντοχή των μπαταριών, όπου οι κατασκευαστές, κατά μέσο όρο δίνουν εγγύηση καλής λειτουργίας των μπαταριών των BEV 8 χρόνια για τη διατήρηση της χωρητικότητας στο 70%. Πάντως, οι ιδιοκτήτες ηλεκτρικών θα πρέπει να νιώθουν ανακουφισμένοι με το άγχος της αντοχής των μπαταριών αφού μια νέα έρευνα φανερώνει ότι η μέση μπαταρία ενός ηλεκτρικού οχήματος χάνει κατά 1,8% ετησίως της δυναμικής της! Κοινώς, μια μπαταρία που αποδίδει 500χλμ σε ένα χρόνο θα έχει απωλέσει περίπου 10 χλμ. Οι κατασκευαστές αναφέρουν ότι όσο πιο αργή είναι η φόρτιση της μπαταρίας τόσο μεγαλύτερη διάρκεια της ζωής της επιτυγχάνεται. Αντιθέτως, η επαναλαμβανόμενη, γρήγορη φόρτιση προκαλεί υψηλές θερμοκρασίες στις μπαταρίες και μπορεί να οδηγήσει σε πιο γρήγορη φθορά τους.

ΔΕΗ BLUEPASS: ΕΞΥΠΝΗ ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΦΟΡΤΙΣΗ

Στις νέες προωθητικές ενέργειες που αξίζουν την προσοχή των οδηγών ηλεκτρικών, είναι και αυτή της ΔΕΗ blue, όπου οι κάτοχοι EV μοντέλων μετά την ενεργοποίηση της εφαρμογής bluePass, μπορούν να επωφεληθούν σταθερή χρέωση κάθε μήνα συνδυάζοντας τη φόρτισης στο δίκτυο φορτιστών της ΔΕΗ blue με τη φόρτιση στο σπίτι.

Ειδικότερα, οι χρήστες ηλεκτρικών με την ενεργοποίηση του bluePass στην εφαρμογή myΔΕΗ, μπορούν να ένα επιπλέον κόστος 20 ευρώ, στον μηνιαίο λογαριασμό τους να αποκτήσουν 50kWh κάθε μήνα για φόρτιση σε όλους τους δημόσια προσβάσιμους φορτιστές του δικτύου ΔΕΗ blue με επιπλέον δώρο 50 kWh/μήνα για φόρτιση στο σπίτι. Παράλληλα, μπορούν να αγοράσουν με έκπτωση 15% οικιακούς φορτιστές και να επωφεληθούν από τη δυνατότητα εγκατάστασης τους από τη ΔΕΗ blue. Σήμερα, η ΔΕΗ BLUE διαθέτει το μεγαλύτερο δίκτυο δημόσια προσβάσιμων φορτιστών στην Ελλάδα, με περισσότερα από 2.400 σημεία φόρτισης. Παράλληλα το δίκτυο της επεκτείνεται ταχύτατα, ώστε οι οδηγοί να κάνουν τη ζωή τους πιο εύκολη οδηγώντας ένα νέο ηλεκτρικό αυτοκίνητο, χωρίς το άγχος της φόρτισης και εντοπίζοντας το σταθμό μέσω της εφαρμογής, που τους κατευθύνει ακριβώς μπροστά στο σταθμό που έχουν επιλέξει!

Παράλληλα έχει καταφέρει να ελαχιστοποιήσει το χρόνο φόρτισης, μέσω των ταχυφορτιστών της, αφού η ΔΕΗ προσθέτει διαρκώς νέους φορτιστές, όντας το γρηγορότερο δίκτυο φόρτισης, αριθμώντας πάνω από 280 σημεία ταχυφόρτισης ισχύος έως 300 kW. Πλέον οι οδηγοί ξεκινούν κάθε φόρτιση εύκολα μέσω της ανανεωμένης εφαρμογής PPC blue, ενώ συγχρόνως επωφελούνται από μία σειρά αποκλειστικών προνομίων και δωρεάν υπηρεσιών, όπως ο προγραμματισμός ταξιδιού και η διαχείριση οικιακού φορτιστή.

CHARGESPOT BY PROTERGIA: ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ HUBJECT

H Chargespot by Protergia προσφέρει ένα ευρύ δίκτυο φορτιστών, που περιλαμβάνει σταθμούς φόρτισης στους Σ.Ε.Α. εθνικών οδών και τους δημοτικούς, δωρεάν φορτιστές.To Chargespot powered by Protergia είναι μια καινοτόμος υπηρεσία ηλεκτροκίνησης που σας δίνει πρόσβαση σε ένα από τα μεγαλύτερα δίκτυα φορτιστών αυτοκινήτων στην Ελλάδα και ταυτόχρονα στο μεγαλύτερο δίκτυο φορτιστών (Hubject) της Ευρώπης με περισσότερα από 500.000 σημεία. Συγκεκριμένα με την εφαρμογή Chargespot powered by Protergia,ο ιδιοκτήτης του ηλεκτρικού μοντέλου μπορεί να εντοπίσει τα διαθέσιμα σημεία φόρτισης και να φορτίζει το αυτοκίνητό εύκολα, οικονομικά και με ασφάλεια.