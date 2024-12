Τουλάχιστον 28 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν σήμερα σε ισραηλινά πλήγματα εναντίον διάφορων περιοχών της Λωρίδας της Γάζας, εκ των οποίων οκτώ σε πλήγμα εναντίον σχολείου όπου είχαν αναζητήσει καταφύγιο οικογένειες εκτοπισμένων στην πόλη της Γάζας, δήλωσαν γιατροί, ενώ ο ισραηλινός στρατός ζήτησε την εκκένωση ενός νοσοκομείου στο βόρειο τμήμα του θύλακα.

Παλαιστίνιοι γιατροί επεσήμαναν ότι οκτώ άνθρωποι—ανάμεσά τους τέσσερα παιδιά—σκοτώθηκαν στο σχολείο Μούσα Ίμπιν Νουσάιρ στην πόλη της Γάζας όπου στεγάζονταν εκτοπισμένοι.

«Αεροπορική πλήγμα εναντίον του σχολείου Μούσα Ίμπιν Νουσάιρ, όπου έχουν καταφύγει χιλιάδες εκτοπισμένοι, στο ανατολικό τμήμα της πόλης της Γάζας, προκάλεσε οκτώ μάρτυρες, εκ των οποίων τέσσερα παιδιά», διευκρίνισε από την πλευρά του ο Μάχμουντ Μπάσαλ εκπρόσωπος της παλαιστινιακής πολιτικής προστασίας.

Ο ισραηλινός στρατός σε ανακοίνωσή του ανέφερε ότι «το πλήγμα είχε στόχο μαχητές της Χαμάς που δρούσαν» από διοικητικό κέντρο μέσα από το σχολείο. Πρόσθετε ότι οι Παλαιστίνιοι μαχητές χρησιμοποιούσαν το σχολείο αυτό για να σχεδιάσουν και να εξαπολύσουν επιθέσεις εναντίον των ισραηλινών δυνάμεων.

«Πριν το πλήγμα είχαν ληφθεί πολλά μέτρα ώστε να περιοριστεί ο κίνδυνος να πληγούν άμαχοι», διευκρίνισε.

Σύμφωνα με την πολιτική προστασία, «ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα με στόχο την οικία της οικογένειας Αμπού Σάμρα στη Ντέιρ αλ Μπάλα, στο κεντρικό τμήμα της Λωρίδας της Γάζας», προκάλεσε άλλα 13 θύματα.

Η ίδια πηγή επεσήμανε ότι ακόμη τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα το πρωί στην πόλη της Γάζας από ισραηλινό πλήγμα με drone «εναντίον πολιτικού οχήματος».

Εξάλλου τουλάχιστον 5 Παλαιστίνιοι έχασαν τη ζωή τους σε δύο χωριστές αεροπορικές επιδρομές στη Ράφα και τη Χαν Γιούνις, στο νότιο τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα.

Gaza: Five killed in Israeli air strike on house in Nuseirat refugee camp https://t.co/He9BeVrjPA

— The Irish Times (@IrishTimes) December 21, 2024