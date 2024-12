Όσο πλησιάζουν τα Χριστούγεννα, είμαστε εκτεθειμένοι σε έναν καθημερινό καταιγισμό εορταστικής μουσικής – στο ραδιόφωνο και την τηλεόραση, στα καταστήματα, στους σιδηροδρομικούς σταθμούς, στα εστιατόρια, στα καφέ και στα μπαρ.

Σιγοτραγουδάτε λοιπόν το «Τρίγωνα, κάλαντα» ή το «All I Want for Christmas» ενώ τυλίγετε τα δώρα σας;

Η πιασάρικη μουσική, τα «κολλητικά κομμάτια» ή «τα earworms», όπως έχουν γίνει γνωστά, είναι τραγούδια που κολλάνε στο κεφάλι μας – και ενώ περίπου τα δύο τρίτα είναι ευχάριστα ή ουδέτερα, κάποια μπορεί να γίνουν αρκετά ενοχλητικά.

Τα earworms ή «ωτοσκώληκες» είναι κοινά, όπως γράφει η Αλεξάνδρα Λαμόντ, Ανώτερη Λέκτορας Μουσικής Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Keele στο The Conversation.

Σχεδόν το 90% των Φινλανδών ενηλίκων ανέφεραν ότι έχουν ένα τέτοιο τραγούδι στο μυαλό τους την εβδομάδα .

Μουσικά, τα «earworms» φαίνεται να προέρχονται συχνότερα από τραγούδια που έχουν αρκετά συμβατικά μελωδικά μοτίβα μαζί με κάτι ασυνήθιστο – μια αλλαγή κλειδιού, ή απροσδόκητα άλματα ή επαναλήψεις.

Όπως και οι αρνητικές επιδράσεις της μουσικής υπόκρουσης στη συγκέντρωση μας και την απόδοση σε εργασίες, φαίνεται ότι και οι ωτοσκώληκες μπορούν να επηρεάσουν την αποδοτικότητα μας- είτε πρόκειται για τραγούδια με στίχους που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τη μνήμη είτε για καθαρά οργανικές ακολουθίες όπως η μουσική του Star Wars.

Υπάρχει κείμενο γραμμένο από τον καθηγητή δημοσιογραφίας Άνταμ Ραγκούζεα, ο οποίος ισχυρίζεται ότι εντόπισε μια ασύλληπτη «χριστουγεννιάτικη συγχορδία» (μια μειωμένη ελάσσονα 7η μισητή 5η) που μπορεί να εξηγήσει τη δημοτικότητα των χριστουγεννιάτικων τραγουδιών και γιατί μας προκαλούν ωτοσκώληκες.

