Ο Γιούλιαν Ριέρσον είχε αντικατασταθεί στο ημίχρονο της αναμέτρησης της Ντόρτμουντ με την Μπαρτσελόνα, στο «Signal Idouna Park», λόγω «αναπνευστικών προβλημάτων» όπως είχαν ενημερώσει αρχικά οι Βεστφαλοί.

Βέβαια, δημοσίευμα της «Bild» αποκαλύπτει ότι η κατάσταση είναι κάπως διαφορετική. Ο Ριέρσον κατέρρευσε κατά την διάρκεια του ημιχρόνου στα αποδυτήρια της ομάδας του, με τον Νούρι Σαχίν να τον αντικαθηστά και να μεταφέρει με ασθενοφόρο σε νοσοκομείο, μετά το παιχνίδι!

Στο ίδιο ρεπορτάζ επισημαίνεται ότι ο 27χρονος αμυντικός υποβλήθηκε σε νευρολογικές και καρδιολογικές εξετάσεις, ενώ θα ακολουθήσει και νέος… γύρος ειδικών τεστ, καθώς είναι ασαφές τι προκάλεσε την κατάρρευσή του.

Große Sorgen um Julian Ryerson!

Wie nun rauskommt, ist der 27-Jährige in der Halbzeit gegen Barca in den Stadion-Katakomben zusammengebrochen und musste sich in der Kabine flach hinlegen. Nuri Sahin wechselte ihn schließlich sofort aus.

Laut BILD wurde Ryerson dann mit… pic.twitter.com/iO3rmmnHJI

— Fussballfc (@Fussball_fc) December 16, 2024