Και μια ωραία πρωία ο σκύλος αντικρίζει μέσα στο σπίτι του το χριστουγεννιάτικο δέντρο, λαμπάκια να αναβοσβήνουν, έπιπλα να έχουν μετακινηθεί. Και βραδιάτικα «εισβάλλει» στον χώρο του πολύς κόσμος.

Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο σκύλος αγαπά την καθημερινότητα. Κοινώς, τη ρουτίνα. Οι ξαφνικές αλλαγές στο πρόγραμμά του, όπως και μέσα στο σπίτι του, ενδέχεται να τον στρεσάρουν.

Άρα, οι γιορτινές ημέρες για έναν σκύλο μπορεί να μην είναι ό,τι καλύτερο, σε αντίθεση με ό,τι συμβαίνει με εμάς, που τις περιμένουμε «πώς και πώς».

«Αδημονούμε να αφιερώσουμε χρόνο στην οικογένεια και στους φίλους μας, να κάνουμε τραπέζια και να ανταλλάξουμε δώρα. Ο σκύλος μας, όμως, που είναι μέλος της οικογένειάς μας, ίσως, να μην αισθάνεται την ίδια έξαρση ευχάριστων συναισθημάτων. Αν το δούμε από τα ματιά του σκύλου, γίνονται πολλές αλλαγές στο περιβάλλον του την περίοδο των Χριστουγέννων. Αλλαγές, που μπορεί να τον στρεσάρουν», αναφέρει ο θετικός εκπαιδευτής σκύλων, Σοφοκλής Μακρινός.

Ποιες είναι, λοιπόν, οι αλλαγές που μπορεί να αγχώσουν τον σκύλο μας;

Το στόλισμα του σπιτιού και η μετακίνηση επίπλων είναι λόγοι για να ταράξουν τον σκύλο

Καταρχάς, όπως λέει ο κ. Μακρινός, ορισμένοι σκύλοι προσαρμόζονται εύκολα στις αλλαγές του περιβάλλοντος τους, ενώ κάποιοι άλλοι, όχι και τόσο.

Ορισμένες κινήσεις που κάνουμε, και μπορεί να προξενήσουν στρες στους σκύλους μας, αναφέρει ο κ. Μακρινός.

«Στολίζοντας το σπίτι μας, εκτός από τα διακοσμητικά που βάζουμε, συνήθως μετακινούμε και μερικά έπιπλα, έτσι ώστε να ταιριάξει το δέντρο πιο όμορφα στον χώρο.

Σε άλλες περιπτώσεις το δέντρο μπορεί να τοποθετηθεί στη θέση που είχαμε το κρεβατάκι του σκύλου μας».

Επίσης, ο θετικός εκπαιδευτής σκύλων διευκρινίζει ότι δεν είναι λίγοι οι σκύλοι -ιδιαίτερα οι μικρόσωμοι- που φοβούνται το χριστουγεννιάτικο δέντρο. Ή, τους ενοχλούν τα λαμπάκια που αναβοσβήνουν.

Ο σκύλος νιώθει άβολα με τους καλεσμένους

«Οι γιορτινές ημέρες των Χριστουγέννων, όπως προείπαμε, είναι μια αφορμή για να έρθει η οικογένεια πιο κοντά, κάνοντας τραπέζι και καλώντας καλεσμένους. Για έναν σκύλο που ελάχιστες φορές έχει έρθει κάποιος στον χώρο του, και ξαφνικά βλέπει πολλά άτομα, μεταξύ των οποίων και άγνωστα, μπορεί να του είναι μια αρκετά δυσάρεστη εμπειρία. Μία εμπειρία, που μπορεί να την αποκτήσει από τις φωνές, τη μουσική και τα τρανταχτά γέλια. Αλλά και από τα μικρά παιδιά που τον χαϊδεύουν άτσαλα», εξηγεί ο κ. Μακρινός.

Τα βεγγαλικά στρεσάρουν αρκετούς σκύλους

Δεν πρέπει να ξεχνάμε ποτέ τα βεγγαλικά, όπως τονίζει ο θετικός εκπαιδευτής σκύλων.

Στην περίπτωση που είναι τα πρώτα Χριστούγεννα με τον σκύλο μας, και επειδή δεν γνωρίζουμε την αντίδρασή του, καλό είναι να είμαστε προνοητικοί, και να μην τον εκθέσουμε σε αυτό το ερέθισμα.

Επίσης, ο κ. Μακρινός επισημαίνει ότι δεν είναι λίγοι οι κηδεμόνες που αγχώνονται με τα βεγγαλικά της Πρωτοχρονιάς, καθώς ξέρουν πως ο σκύλος τους στρεσάρεται. Και, μάλιστα, σε τέτοιον βαθμό, που δεν μπορούν να τον διαχειριστούν.

Οι γιορτινές ημέρες έχουν και τα καλά τους

Εννοείται ότι υπάρχει και η άλλη, η ευχάριστη πλευρά για τον σκύλο μας.

Το επιβεβαιώνει ο κ. Μακρινός, λέγοντας ότι υπάρχουν και θετικά πράγματα για τον σκύλο μας. Το πιο σημαντικό είναι ότι βρισκόμαστε περισσότερες ώρες στο σπίτι παρέα με τον σκύλο μας, στην περίπτωση που έχουμε άδεια από τη δουλειά μας.

Επίσης, αναφέρει ότι δεν γνωρίζει πολλούς κηδεμόνες που αντιστέκονται στο να πάρουν ένα χριστουγεννιάτικο δώρο για τον σκύλο τους. Έτσι, σίγουρα δεν είναι όλα αρνητικά.

Πώς θα περάσει ευχάριστα και ο σκύλος μας

Για να μην αισθανθεί ο σκύλος μας δυσάρεστα κατά τη διάρκεια των Χριστουγέννων, λοιπόν, ο κ. Μακρινός προτείνει να θέσουμε στον εαυτό μας τρία ερωτήματα. Ειδικά αν γιορτάζουμε πρώτη φορά τα Χριστούγεννα με τον σκύλο μας. 1) Πώς δέχεται ο σκύλος μας τις αλλαγές στον χώρο; 2) Μπορεί να διαχειριστεί επισκέπτες που θα φέρουν ένταση στο σπίτι; 3) Τα βεγγαλικά, του προκαλούν στρες;

Κι αυτό γιατί, σύμφωνα με τον κ. Μακρινό, αν υπολογίσουμε αυτές τις παραμέτρους και προσαρμόσουμε τις χριστουγεννιάτικες δραστηριότητές μας, θα περάσει και ο σκύλος μας καλά. Έτσι, οι γιορτές θα είναι ευχάριστες για όλους.

● Ο κύριος Σοφοκλής Μακρινός γεννήθηκε στην Αθήνα και το 2014 πέρασε μέσω Πανελλήνιων στο Τμήμα Μηχανικών Αντιρρύπανσης στην Κοζάνη. Εκεί υιοθετεί τον πρώτο του σκύλο, τον Σαμ, και χάρη σε αυτόν μπαίνει ενεργά στον χώρο του εθελοντισμού, συνειδητοποιώντας ότι η αγάπη του για τα ζώα είναι μεγαλύτερη από οτιδήποτε άλλο. Έτσι, αποφασίζει να αλλάξει επαγγελματικό προσανατολισμό και σπουδάζει θετικός εκπαιδευτής στη σχολή Dogfully της Εριέττας Καραμπέτσου, από την οποία και αποφοίτησε.

Στη συνέχεια παρακολούθησε μαθήματα στη γνωσιακή λειτουργία του σκύλου στο Πανεπιστήμιο Duke (Dog Emotion and Cognition by DukeUniversity), όπως και μαθήματα στη συμπεριφορά και ευζωία του συγχρόνου κατοικίδιου στο Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου (Animal Behavior and Welfare by the University ofEdinburgh).

Τέλος, έχει παρακολουθήσει σεμινάριο παροχής πρώτων βοηθειών στον σκύλο.