Ήταν πριν από περίπου δύο εβδομάδες, όταν το περιοδικό Billboard κυκλοφόρησε τη λίστα με τους Κορυφαίους Pop Καλλιτέχνες του 21ου αιώνα και η Τέιλορ Σουίφτ βρέθηκε στη 2η θέση – κάνοντας και έξαλλους τους σκληροπυρηνικούς θαυμαστές της. Ωστόσο, ρίχνοντας μια ματιά μέσα στη χρονιά που φεύγει, αυτή πρέπει να ήταν η μοναδική δεύτερη θέση της 35χρονης superstar.

Από την κατάκτηση του Super Bowl από τους Κάνσας Σίτι Τσιφς του αγαπημένου της Τράβις Κέλσι στις αρχές της χρονιάς, μέχρι το φράγμα των 2 δισ. δολαρίων της περιοδείας της «Era Tour» στο κλείσιμο της, το 2024 ήταν γεμάτο λάμψη, χρήμα και πρωτιές.

Την ίδια ώρα είδε το 11ο στούντιο άλμπουμ της «The Tortured Poets Department» να φτάνει στο Νο1 των charts των περισσότερων χωρών και να κερδίζει έξι υποψηφιότητες στα Grammy Awards – παρά το γεγονός ότι δίχασε τους κριτικούς.

Μέχρι και το περιοδικό, που της χάρισε το μοναδικό «αργυρό» μετάλλιο, κατάφερε να διαψεύσει καθώς το βράδυ της Πέμπτης κατέκτησε δέκα βραβεία Billboard και έφτασε τα 49 στον συγκεκριμένο θεσμό – περισσότερα από κάθε άλλο μουσικό.

Μέχρι που κάνει την εμφάνισή της η ερώτηση του ενός εκατομμυρίου: και τώρα, τι; Τι άλλο μπορεί να κάνει η Τέιλορ Σουίφτ το επόμενο διάστημα για να ξεπεράσει μια χρονια που σάρωσε τα πάντα και έσπασε ότι ρεκόρ βρήκε μπροστά της.

Πηγές είπαν στο περιοδικό People ότι το πρώτο της πλάνο είναι ένα: η ξεκούραση. Και πλέον πολλοί είναι αυτοί που πιστεύουν ότι η superstar της pop ετοιμάζει μια θεαματική στροφή στην καριέρα της – προς τη μεγάλη οθόνη.

Προτού ξεκινήσει ο μαραθώνιος του «Eras Tour» το 2023, η Τέιλορ Σουίφτ είχε αρχίσει να κρυφοκοιτάζει προς τον χώρο του κινηματογράφου. Μάλιστα το 2022 είχε πουλήσει ένα πρωτότυπο σενάριο στην Searchlight Pictures – με σκοπό να σκηνοθετήσει η ίδια την ταινία.

Άλλωστε δεν θα ήταν η πρώτη φορά που θα δοκίμαζε κάτι τέτοιο. Κατά το παρελθόν έχει σκηνοθετήσει (ή συν-σκηνοθτήσει) 12 μουσικά video clips αλλά και την ταινία μικρού μήκους «All Too Well: The Short Film».

Και, μεταξύ μας, δεν θα είναι η πρώτη pop star που δοκιμάζει μια τέτοια στροφή. Κατά το παρελθόν ουκ ολίγοι μουσικοί έχουν δοκιμάσει τις δυνάμεις τους στον χώρο του κινηματογράφου – από τα αποτυχημένα περάσματα της Μαντόνα μέχρι την υποψηφιότητα για Όσκαρ Β’ Γυναικείου ρόλου της Lady Gaga το 2019 για την ερμηνεία της στο «A Star is Born».