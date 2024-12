Η εκλεκτή του Ντόναλντ Τραμπ για την πρεσβεία των ΗΠΑ στην Ελλάδα είναι η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ. Η 55χρονη είναι πρώην παρουσιάστρια του δικτύου Fox News και πρώην (;) αρραβωνιαστικιά του Ντόναλντ Τραμπ τζούνιορ.

Την απόφαση του εκλεγμένου προέδρου των ΗΠΑ δεν άφησε ασχολίαστη ο Τζίμι Κίμελ. Στην εκπομπή του, ο κωμικός αστειεύτηκε πως ο Τραμπ «εξορίζει» την Γκίλφοϊλ λόγω των φημών για χωρισμό ανάμεσα σε εκείνη και τον γιο του.

Οι φήμες για τον χωρισμό του ζευγαριού, που είναι μαζί από το 2018 και αρραβωνιασμένοι από το 2020, εντάθηκαν μετά την ανακοίνωση της υποψηφιότητας της Γκίλφοϊλ. Η ίδια, σε ανάρτησή της στο Χ, δήλωσε ότι με «μεγάλη μου τιμή αποδέχομαι την επιλογή του προέδρου Τραμπ» και τόνισε την προσήλωσή της στις «δημοκρατικές αξίες που γεννήθηκαν στην Ελλάδα».

Την ίδια στιγμή, ο Τζίμι Κίμελ δεν παρέλειψε να σχολιάσει τη δυναμική της οικογένειας Τραμπ: «Τι οικογένεια είναι αυτή! Έχει περισσότερους συγγενείς στον Λευκό Οίκο απ’ ό,τι εγώ στην εκπομπή μου» αστειεύτηκε, προσθέτοντας ότι η απόσταση της Ελλάδας από τις ΗΠΑ δεν είναι τυχαία. «Την έκανε πρέσβη σε μια από τις πιο μακρινές χώρες», παρατήρησε.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, ανακοινώνοντας την επιλογή του, δήλωσε πως η Γκίλφοϊλ είναι «ιδανικά κατάλληλη για την ενίσχυση των διμερών σχέσεων με την Ελλάδα», επικαλούμενος την εμπειρία της στη νομική, τα μέσα ενημέρωσης και την πολιτική. Από την πλευρά της, η Γκίλφοϊλ δήλωσε πως προσβλέπει στο να υποστηρίξει τους Έλληνες συμμάχους και να προωθήσει την ατζέντα Τραμπ για ειρήνη και ευημερία.

Γεννημένη στις 9 Μαρτίου 1969 στο Σαν Φρανσίσκο της Καλιφόρνια, η Γκίλφοϊλ είναι κόρη μητέρας από το Πουέρτο Ρίκο και πατέρα ιρλανδικής καταγωγής. Απέκτησε πτυχίο Καλών Τεχνών από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια στο Ντέιβις και πτυχίο Νομικής από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου του Σαν Φρανσίσκο. Η νομική της καριέρα περιλαμβάνει τη θητεία της ως βοηθός εισαγγελέα στο Σαν Φρανσίσκο από το 2000 έως το 2004.

Στη συνέχεια, μεταπήδησε στα μέσα ενημέρωσης και συνυπήρξε ως παρουσιάστρια στην εκπομπή «The Five» του Fox News από το 2011 έως την αποχώρησή της το 2018. Στη συνέχεια εντάχθηκε στην οργάνωση America First Policies, μια πολιτική επιτροπή υπέρ του Τραμπ, για να υποστηρίξει Ρεπουμπλικανούς υποψηφίους στις εκλογές του 2018.

Στην πρώτη της ανάρτηση μετά την πρόταση Τραμπ, καθώς η τελική απόφαση θα πρέπει να ληφθεί από τη Γερουσία, η Γκίλφοϊλ έκανε αναφορά «στις δημοκρατικές αξίες που γεννήθηκαν στην Ελλάδα» αλλά και στην πρόθεσή της «να υποστηρίξω τους Έλληνες συμμάχους μας και να εγκαινιάσω μια νέα εποχή ειρήνης και ευημερίας» υλοποιώντας τις πολιτικές Τραμπ.

Ανέφερε συγκεκριμένα: «Με μεγάλη μου τιμή αποδέχομαι την επιλογή του Προέδρου Τραμπ για να υπηρετήσω ως η επόμενη Πρέσβυς στην Ελλάδα και ανυπομονώ να κερδίσω την υποστήριξη της Γερουσίας των ΗΠΑ.

Η ιστορική νίκη του Προέδρου Τραμπ φέρνει ελπίδα και αισιοδοξία στον αμερικανικό λαό και στους συμμάχους που αγαπούν την ελευθερία σε όλο τον κόσμο. Οι δημοκρατικές αξίες που γεννήθηκαν στην Ελλάδα ήταν αυτές που βοήθησαν στη διαμόρφωση της ίδρυσης της Αμερικής.

Και τώρα, έχουμε την ευκαιρία να τιμήσουμε αυτή την ιστορία φέρνοντας καλύτερες μέρες εδώ στη χώρα μας, αλλά και στο εξωτερικό. Ως πρέσβειρα, ανυπομονώ να υλοποιήσω την ατζέντα του Τραμπ, να υποστηρίξω τους Έλληνες συμμάχους μας και να εγκαινιάσω μια νέα εποχή ειρήνης και ευημερίας».

I’m honored to accept President Trump’s nomination to serve as the next Ambassador to Greece and I look forward to earning the support of the U.S. Senate.

President Trump’s historic victory is bringing hope and optimism to the American people and to freedom-loving allies across… pic.twitter.com/ThyyDwOTNk

