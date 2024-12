Η Euroleague συμπληρώνει 25 χρόνια ζωής και το γιορτάζει με μία ψηφοφορία ανάμεσα σε 100 αθλητές, για την ανάδειξη των 25 κορυφαίων, με τον Σάσα Βεζένκοφ να είναι ανάμεσα στην αρχική λίστα των υποψηφίων.

Μάλιστα, ο Βούλγαρος φόργουορντ του Ολυμπιακού έστειλε το δικό του μήνυμα ενόψει της ψηφοφορίας, δηλώνοντας χαρούμενος και καλώντας τον κόσμο αν θέλει να ψηφίσει.

Is @SashaVezenkov getting a vote for the All-25 EuroLeague team?

Vote now https://t.co/tUsd552bJm#EUROLEAGUE25 #ONLY25 https://t.co/h3EmbC2gzg pic.twitter.com/wApDIwfl4N

