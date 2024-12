Το OnlyFans, ο δημοφιλής συνδρομητικός ιστότοπος που έχει γίνει γνωστός για το σεξουαλικό περιεχόμενο του, είναι πλέον προσβάσιμος στην Κίνα. Η είσοδος έγινε χωρίς ανακοινώσεις ή πηχιαίους τίτλους, σχεδόν σιωπηλά. Το OnlyFans μέχρι πρόσφατα είχε αποκλειστεί από κυβερνητικούς λογοκριτές.

Η λειτουργία του OnlyFans στην τεράστια δεξαμενή χρηστών και δημιουργών περιεχομένου στην Κίνα επιβεβαιώθηκε από το CNN Ιnternational την Πέμπτη, 5/12. επιβεβαίωσαν ότι οι λογαριασμοί μπορούσαν να προβληθούν στην Κίνα.

Ο GreatFire.org, ένας οργανισμός που παρακολουθεί την ελευθερία του διαδικτύου στην Κίνα, σημείωσε ότι το OnlyFans ξεμπλοκαρίστηκε στην Κίνα στις 29 Νοεμβρίου.

Learn Chinese the OnlyFans way with your tutor @angifuckingyang 🇨🇳

👋 Subscribe at https://t.co/i8tCOSCjAy pic.twitter.com/Fso2Lrlm5X

— OnlyFans (@OnlyFans) April 18, 2023