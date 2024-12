Μια ακόμη Ιρανή γυναίκα καταδικάστηκε σε 74 μαστιγώματα και πρόστιμο για προσβολή της ισλαμικής ηθικής επειδή δεν φορούσε χιτζάμπ.

Η γυναίκα όμως δεν κρύφτηκε ούτε μετά από αυτό…

Αποφάσισε να δείξει στον κόσμο, μέσω των social media, τα σημάδια από τα μαστιγώματα στο κορμί της.

Το θέμα έφερε στην δημοσιότητα με ανάρτησή της στο X, η Ιρανή δημοσιογράφος και ακτιβίστρια Masih Alinejad, στην οποία εστάλη η φωτογραφία της γυναίκας από την Τεχεράνη, που δείχνει τα τραύματά της.

This is the brutal reality of life for women under the Islamic Republic in Iran. A woman in Tehran sent me this photo of her scarred back, flogged for the “crime” of showing her hair. Yet, she refuses to be silenced.

Holding a Woman, Life, Freedom slogan, she took this photo as… pic.twitter.com/7q8A6lZINx

— Masih Alinejad 🏳 (@AlinejadMasih) December 1, 2024