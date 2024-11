Το μυστήριο για τον θάνατο της ηθοποιού Νάταλι Γουντ από πνιγμό πριν από 43 χρόνια ίσως διαλευκανθεί και αυτή τη φορά ο δολοφόνος της έχει όνομα. Είναι ο πρώην, οξύθυμος, σύζυγος της, Ρόμπερτ Βάγκνερ.

Αυτό υποστηρίζει η συγγραφέας Μάρτι Ρούλι σε αποκλειστική συνέντευξη της. Η Ρούλι ισχυρίζεται ότι έχει στα χέρια της δύο νέες μαρτυρίες που επιβεβαιώνουν ότι οτι η Γουντ κακοποιήθηκε σωματικά από τον σύζυγο της και πρωταγωνιστή της τηλεοπτικής επιτυχίας των 80s Hart To Hart, Ρόμπερτ Βάγκνερ.

Η Νάταλι Γουντ «ούρλιαζε για τη ζωή της προτού εξαφανιστεί από το γιοτ Splendor στα ανοιχτά του νησιού Καταλίνα της Καλιφόρνια στις 11 μ.μ. στις 28 Νοεμβρίου 1981» λέει η Ρούλι.

Η συγγραφέας υποστηρίζει ότι η νέα αυτή μαρτυρία θα είναι και ο λόγος για να ξεκινήσει μια νέα έρευνα στην υπόθεση που ακόμη παραμένει ανεξιχνίαστη.

Για την Ρούλι, έστω και τώρα, είναι αναγκαίο να απαγγελθούν κατηγορίες στον «δολοφόνο» της Νάταλι Γουντ.

Ο Ρόμπερτ Βάγκνερ, 94, και η νομική του ομάδα έχουν αρνηθεί οποιαδήποτε υπόθεση εναντίον του.

«Η υπόθεση θα παραμείνει ανοιχτή όσο ο Ρόμπερτ Βάγκνερ είναι ζωντανός, επειδή είναι ο κύριος ύποπτος», λέει η Ρούλι, η οποία σχεδιάζει να φέρει στο φως και με κάθε λεπτομέρεια την νέα κατάθεση από μάρτυρα στο επερχόμενο βιβλίο της, Natalie Wood and the Devil She Knew.

«Εξακολουθώ να ελπίζω ότι ο Εισαγγελέας του Λος Άντζελες θα κρίνει σκόπιμο να ερευνήσει τα νέα στοιχεία που έχω συγκεντρώσει και να αποδώσει δικαιοσύνη για τη δολοφονία της Νάταλι» λέει.

Οι νέοι μάρτυρες εμφανίστηκαν μετά το άνοιγμα της υπόθεσης το 2011 όταν και ο ιατροδικαστής της κομητείας του Λος Άντζελες άνοιξε ξανά την υπόθεση.

‘Ερευνες ξανά

«Με το γραφείο ανθρωποκτονιών του σερίφη επικοινώνησαν άνθρωποι που δήλωσαν ότι είχαν επιπλέον πληροφορίες για τον πνιγμό της Νάταλι Γουντ Βάγκνερ» δήλωσε η αστυνομία τον Νοέμβριο του 2011.

Τότε όσα γνωρίζαμε για τον θάνατο της Νάταλι Γουντ ήταν όσα είχε υποστηρίξει ο σύζυγος της Ρόμπερτ Βάγκνερ. Ο Βάγκνερ είχε πει τα πνεύματα οξύνθηκαν όταν ο Κρίστοφερ Γουόκεν είπε πως η Γουντ θα έπρεπε να παίζει σε ταινίες αντί να φροντίζει τα δύο μικρά παιδιά της.

Ο Βάγκνερ, που υπέθετε ότι η Γουντ ήταν συναισθηματικά άπιστη και ότι ήθελε τον Γουόκεν, έχασε την ψυχραιμία του και έσπασε ένα μπουκάλι κρασί πάνω στο τραπέζι. Η Νάταλι Γουντ, κατέβηκε στην καμπίνα.

Οταν ο Βάγκνερ κοίταξε από την πόρτα της καμπίνας είδε τη σύζυγό του να φτιάχνει τα μαλλιά της για να κοιμηθεί. Αυτή ήταν και η τελευταία φορά που την είδε ζωντανή.

Ανέβηκαν με τον Γουόκεν στο κατάστρωμα για να ηρεμήσουν. Γύρω στα μεσάνυχτα επέστρεψε στην καμπίνα και ανακάλυψε ότι η γυναίκα του έλειπε. Τότε συνειδητοποίησε πως η βάρκα του γιοτ έλειπε επίσης.

Στη βιογραφία του ο Βάγκνερ αναφέρει ότι η Γουντ προσπάθησε πιθανώς να λύσει τη βάρκα για να φύγει από το γιοτ, αλλά έπεσε στο νερό.

Μία γυναίκα που βρισκόταν σε παρακείμενο γιοτ δήλωσε ότι γύρω στα μεσάνυχτα άκουσε μια γυναίκα να φωνάζει για βοήθεια. Οι εκκλήσεις κράτησαν περίπου 15 λεπτά και σε αυτές απάντησε μια φωνή που είπε: «Ηρέμησε. Θα έρθουμε να σε πιάσουμε».

«Η φωνή ήταν χαλαρή. Δεν υπήρχε βιασύνη στις φωνές τους» είπε.

Ο ιατροδικαστής διαπίστωσε πως η ηθοποιός, πρώην παιδί σταρ, είχε καταναλώσει επτά ή οκτώ ποτήρια κρασί, αλλά πιθανόν δεν ήταν μεθυσμένη. Αποφάνθηκε πως η Γουντ έπεσε στο νερό κατά λάθος και πνίγηκε επειδή φορούσε βαριά ρούχα.

Αυτά είχε πει ο Ρόμπερτ Βάγκνερ. Όλα πλέον ύποπτα, σύμφωνα με την συγγραφέα.

Οι κραυγές της τους στοίχειωσαν

«Ο λόγος που οι μάρτυρες δεν μίλησαν νωρίτερα είναι επειδή, εκείνη την εποχή, η υπόθεση έμοιαζε να είχε κλείσει ως ατύχημα », εξήγησε η Ρούλι που στο παρελθόν έχει συνυπογράψει το βιβλίο Goodbye Natalie, Goodbye Splendor.

Τώρα δύο νέοι μάρτυρες ισχυρίζονται ότι η Wood κακοποιήθηκε σωματικά από τον θερμό σύζυγό της Wagner.

Ένας από αυτούς, ένας άνδρας από την Καλιφόρνια που ήταν ένας 17χρονος εργάτης σε ένα αλιευτικό σκάφος αγκυροβολημένο κοντά στο πλοίο της Γουντ και του Βάγκνερ επικοινώνησε με την Ρούλι. Οι κραυγές της Νάταλι Γουντ τον είχαν στοιχειώσει, είπε.

«Ακόμα τον ενοχλεί και ήθελε να μου πει αυτό που ήξερε», αποκάλυψε η Ρούλι σύμφωνα με την Daily Mail.

O μάρτυρας της ζήτησε να κρατήσει την ανωνυμία του. «Άκουσε μια λογομαχία και μου είπε ότι άκουσε τις κραυγές της Νάταλι που τον έκαναν να νιώθει άβολα. Αλλά δεν το ανέφερε στην αστυνομία γιατί νόμιζε ότι επρόκειτο για μια υπόθεση πνιγμού που είχε κλείσει».

Θυμήθηκε ότι άκουσε τις κραυγές της Γουντ καθώς και μια διαφωνία λίγο πριν το θάνατό της, περίπου στις 11 μ.μ. στις 28 Νοεμβρίου 1981.

Ο Βάγκνερ, τώρα 94 ετών, κατονομάστηκε ως πρόσωπο ενδιαφέροντος σε άλλη έρευνα για την υπόθεση το 2018, αλλά απαλλάχθηκε το 2022. Και οι δύο νέες μαρτυρίες φαίνεται να τον απεικονίζουν ως τον δολοφόνο του Γουντ.

Οι ισχυρισμοί του νέου άντρα επιβεβαιώνουν όσα είχε καταθέσει ο καπετάνιος του σκάφους, Ντένις Ντάβερν – ένας από τους μόνο τέσσερις που ήταν στο Splendour εκείνη τη μοιραία νύχτα, στην αστυνομία.

Μαζί του ήταν η Γουντ, ο Βάγκνερ και ο τότε 38χρονος Κρίστοφερ Γουόκεν.

Ο Ντάβερνξ είχε καταθέσει ότι η κρουαζιέρα το Σαββατοκύριακο των Ευχαριστιών βγήκε εκτός ελέγχου όταν ο Βάγκνερ κατηγόρησε την Γουντ, 43, ότι είχε σχέση με τον συμπρωταγωνιστή της στην ταινία «Brainstorm», Γουόλκεν.

Ο Ντάβερν ισχυρίστηκε ότι ένας εξοργισμένος Βάγκνερ, τότε 51 ετών, έσπασε ένα μπουκάλι κρασί σε ένα τραπέζι και άρχισε να καβγαδίζει με τη Γουντ λίγο πριν εξαφανιστεί.

Κάποια στιγμή ο Ντάβερν ισχυρίστηκε ότι άκουσε τον Βάγκνερ να της ουρλιάζει: «Εξαφανίσου από το σκάφος».

«Μου χτύπησε την πόρτα, ήθελε κάπου να κοιμηθεί γιατί θα την σκότωνε»

Η Ρούλι είπε επίσης ότι επικοινώνησε μαζί της μια ηλικιωμένη γυναίκα που είπε ότι δούλευε με την Γουντ ως ανερχόμενη ηθοποιός τη δεκαετία του 1960.

Της εξομομολογήθηκε ότι ο Βάγκνερ είχε μόνιμα κακοποιητική συμπεριφορά απέναντι στην Γουντ, ακόμη και παρουσία τρίτων.

Τώρα, πριν πεθάνει, θέλει να δώσει την δική της μαρτυρία.

Ο Βάγκνερ έχει επανειλημμένα αρνηθεί και καταγγείλει τους ισχυρισμούς για δολοφονία. Υποστηρίζει ότι η Γουντ έφυγε με μια λέμβο από μόνη της.

Η Ρούλι περιμένει την επόμενη κίνηση των αρχών.

Ενώ οι δικηγόροι του Βάγκνερ αρνούνται κατηγορηματικά ότι είχε οποιαδήποτε ανάμειξη στον θάνατο της Νάταλι, το RadarOnline.com επιβεβαιώνει ότι έχει στα χέρια του άλλη μαρτυρία από πηγές της αστυνομίας.

Σύμφωνα με αυτήν ένας γείτονας του Βάγκνερ και της Γουντ «θυμάται τη Νάταλι να χτυπάει την πόρτα μέσα στη νύχτα».

«Ζητούσε ένα μέρος για να μείνει για τη νύχτα γιατί [ο Βάγκνερ] επρόκειτο να τη σκοτώσει!»

H Νάταλι Γουντ δεν πρέπει να ξεχαστεί

Η πρόωρα και άδικα χαμένη ηθοποιός, που πέθανε στα 43 της από πνιγμό υπό συνθήκες που έκτοτε καλύπτονται με πυκνό μυστήριο, έχει επισκιάσει το έργο της στην οθόνη.

Το ντοκιμαντέρ του ΗΒΟ, Natalie Wood: What Remains Behind, θέλησε αυτό να το διορθώσει

Άλλωστε η ηθοποιός που είχε βραχύβια καριέρα, κατάφερε να αφήσει το στίγμα της στην οθόνη σε ταινίες που έμειναν κλασικές.

Επαναστάτης Χωρίς Αιτία, Πυρετός στο Αίμα, West Side Stor – για τα πρώτα δύο υποψήφια και για Όσκαρ, η Νάταλι Γουντ άφησε το αποτύπωμα της στο Χόλιγουντ. αλλά ποτέ κανείς δεν έμαθε πώς γράφτηκε τραγικά αυτός ο επίλογος.