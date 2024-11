Τη νέα σύνθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπό την ηγεσία της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Υπέρ της νέας δεξιάς ομάδας 26 επιτρόπων (27 συνολικά, συμπεριλαμβανομένης της φον ντερ Λάιεν- ένας από κάθε χώρα του μπλοκ) που θα ξεκινήσει μια πενταετή θητεία από την 1η Δεκεμβρίου ψήφισαν 370 μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Κατά ψήφισαν 282 ευρωβουλευτές και 36 απείχαν.

Για να επικυρωθεί, το Κολέγιο των Επιτρόπων χρειαζόταν απλή πλειοψηφία των ψήφων που δόθηκαν.

Αυτό σηματοδοτεί τη δεύτερη θητεία της φον ντερ Λάιεν ως επικεφαλής της Επιτροπής, μετά την έγκριση της πρώτης της Επιτροπής από τους ευρωβουλευτές τον Νοέμβριο του 2019.

Today is a good day for Europe.

I am thankful for the confidence expressed to the new College through the @Europarl_EN vote.

Now I will gather my team as of Monday. And we will get to work ↓ https://t.co/AusItJ7ge5

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 27, 2024