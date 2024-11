Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση τον τελευταίο μήνα, έχοντας βοηθήσει τον Ολυμπιακό να κάνει έξι συνεχόμενες νίκες στην Euroleague, δείχνοντας πως έχει αφήσει πίσω του το πρόβλημα τραυματισμού που τον ταλαιπώρησε στο ξεκίνημα της χρονιάς.

H Εuroleague δημοσίευσε ένα poll στα social media σχετικά με τον MVP του Νοεμβρίου στη διοργάνωση με τον Σέρβο σέντερ των ερυθρόλευκων να είναι μέσα σε αυτό, ως ένας από τους υποψήφιους παίκτες για το βραβείο.

Μαζί με τον Μιλουτίνοφ είναι ο Τι Τζέι Σορτς (Παρί) που κάνει πράγματα και θαύματα με τους Γάλλους, ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις (Φενέρμπαχτσε) που οδηγεί την ομάδα του εκ του ασφαλούς στην κορυφή, αλλά και ο Ζακ ΛεΝτέι (Αρμάνι) που κάνει επίσης πολύ καλές εμφανίσεις με τους Ιταλούς.

Who should be the November MVP? 🏆

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) November 26, 2024