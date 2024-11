Τουλάχιστον 17 άτομα αγνοούνται μετά τη βύθιση τουριστικού σκάφους στην Ερυθρά Θάλασσα.

Οι αιγυπτιακές αρχές διεξάγουν έρευνες για τον εντοπισμό τουλάχιστον 45 αγνοουμένων, εκ των οποίων οι 31 τουρίστες.

Το πλοίο «Sea Story ανατράπηκε και βυθίστηκε κοντά στο δημοφιλές τουριστικό θέρετρο Marsa Alam.

Συγκεκριμένα στις 05:30 τα ξημερώματα το πλοίο «Sea Story», εξέπεμψε σήμα κινδύνου σύμφωνα με αιγυπτιακά μέσα ενημέρωσης. Είχε αποπλεύσει από το λιμάνι Ghalib Port για πενταήμερη κρουαζιέρα καταδύσεων ενώ επρόκειτο να επιστρέψει στις 29 Νοεμβρίου.

Οι αιγυπτιακές αρχές ανέφεραν 17 αγνοούμενους.

