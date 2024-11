Ο Εβάν Φουρνιέ έδωσε συνέχεια στις εξαιρετικές του εμφανίσεις, τελειώνοντας το παιχνίδι με την Μπασκόνια (92-69) με 15 πόντους.

Μια μέρα μετά τον αγώνα στον όποιον ήταν ο πρώτος σκόρερ της ομάδας του, ο Γάλλος σταρ, παρακολουθώντας τα στιγμιότυπα από την αναμέτρηση του Ερυθρού Αστέρα και της Παρτιζάν στο ντέρμπι του Βελιγραδίου, επικεντρώθηκε στη δυναμική της εξέδρας.

«Ελπίζω να κάνουν έτσι όταν παίξουμε κι εμείς εκεί», έγραψε για την εντυπωσιακή ατμόσφαιρα που δημιούργησαν οι οπαδοί του Ερυθρού Αστέρα στις κερκίδες της Belgrade Arena και αμέσως ένιωσε την επιθυμία να βιώσει και ο ίδιος την εμπειρία.

Have you ever seen anything like it? Tip off in the Eternal Derby in a PACKED Belgrade Arena 🔥

Nothing like it 🤯#RivalrySeries | #EveryGameMatters pic.twitter.com/JjNcunoyDI

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) November 21, 2024