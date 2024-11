Οι μύθοι του σεξ είναι (σχεδόν) τόσο παλιοί όσο και το ίδιο το σεξ.

Ορισμένοι είναι σχετικά αθώες παλιομοδίτικες παρανοήσεις.

Ωστόσο άλλοι είναι επιβλαβή στερεότυπα που επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο η κοινωνία αντιλαμβάνεται τόσο το σεξ όσο και κάποιες ομάδες ανθρώπων.

Κάποιοι άνθρωποι στο παρελθόν ανησυχούσαν ότι ο αυνανισμός θα οδηγούσε σε κάθε είδους προβλήματα υγείας, από την απώλεια μαλλιών μέχρι την ανικανότητα.

Ίσως αυτό να προέρχεται από τους αρχαίους Έλληνες και τους Ρωμαίους που ανάγκαζαν τους αθλητές να απέχουν από το σεξ πριν από τους σημαντικούς αγώνες γιαί πίστευαν ότι η εκσπερμάτιση θα τους προκαλούσε αδυναμία.

Η πιο πρόσφατη σεξουαλική συνωμοσία που κάνει το γύρο του κόσμου είναι ότι ο αυνανισμός αφαιρεί την ενέργεια, τη δύναμη και τη συγκέντρωση.

Το «No Nut November» προκαλεί τους άνδρες να απέχουν από την εκσπερμάτιση για ολόκληρο το μήνα Νοέμβριο.

Γιατί; Τα υποτιθέμενα οφέλη για την υγεία περιλαμβάνουν βελτιωμένη ποιότητα σπέρματος, αυξημένη αντοχή, μειωμένο άγχος, βελτιωμένη συγκέντρωση και αυτοέλεγχο και μείωση της στυτικής δυσλειτουργίας.

Ο αυνανισμός δεν έχει στείλει ποτέ κανέναν στην τύφλωση ή δεν τον έχει κάνει ανίκανο.

Επίσης, δεν υπάρχει καμία έρευνα που να υποστηρίζει τον ισχυρισμό ότι αποδυναμώνει την αθλητική ικανότητα.

Κάθε ισχυρισμός για την υγεία που υποστηρίζει το «No Nuts November» έρχεται αντιμέτωπος με το γεγονός ότι δεν υπάρχουν πραγματικές επιστημονικές αποδείξεις.

Ο ερευνητής του Ινστιτούτου Kinsey, Τζάστιν Λέμιλερ, λέει ότι δεν υπάρχει καμία επιστημονική απόδειξη ότι η εγκατάλειψη του αυνανισμού και της εκσπερμάτισης θα ενισχύσει την υγεία σας.

Αν μη τι άλλο, υπάρχουν περισσότερα πιθανά οφέλη για την υγεία από το να επιδίδεσαι στην αυτοϊκανοποίηση παρά από την αποχή.

Αν πρέπει να πληρώσετε για σεξ, πρέπει να είστε ανεπιθύμητος, κοινωνικά ανίκανος, εξαιρετικά αντιαισθητικός ή αποκλίνον, λέει η κοινή γνώμη.

Η στερεοτυπική εικόνα ενός βρώμικου άνδρα, που αναζητά μια μυστική, ακόλαστη συνάντηση, υπάρχει εδώ και αιώνες.

Our new study looks at British attitudes to sex work and sex workers. Key findings include:

9% of men say they have paid for sex

52% of Brits say it should be legal to pay for sex

51% say sex work should not be stigmatised

43% say sex work is ‘real work’https://t.co/IeEuQxljXo pic.twitter.com/eOeOEfEnlV

