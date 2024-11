Μεγάλη ένταση σημειώθηκε σήμερα Σάββατο 16 Νοεμβρίου στη Γεωργία, κατά τη διάρκεια συνεδρίασης εκλογικής επιτροπής.

Η εκλογική επιτροπή στη Γεωργία συγκλήθηκε για να επιβεβαιώσει τη νίκη του κυβερνώντος κόμματος στις βουλευτικές εκλογές. Η συνεδρίαση διαταράχτηκε από έναν πολιτικό της αντιπολίτευσης που πέταξε μπογιά στον πρόεδρο της επιτροπής.

Το μέλος του Κινήματος Εθνικής Ενότητας (UNM) Ντέιβιντ Κιρτάντζε του πρώην προέδρου Μιχαήλ Σαακασβίλι, πέταξε μαύρη μπογιά στον πρόεδρο της κεντρικής εκλογικής επιτροπής Γκιόργκι Καλανταρισβίλι. Ως αποτέλεσμα τον τραυμάτισε στο μάτι.

The head of Georgia’s Central Electoral Commission was doused with black paint during a meeting confirming the results of the country’s parliamentary elections. pic.twitter.com/ps6IBOHHk0

