Πολύ πριν γνωρίσει τον Ντόναλντ Τραμπ και γίνει η Πρώτη Κυρία των Ηνωμένων Πολιτειών, η Μελάνια Τραμπ, γεννημένη ως Μελάνια Κνάους στη Σλοβενία, έκανε τα πρώτα της βήματα στον κόσμο της μόδας.

Ήταν μια έφηβη μόλις 16 ετών όταν τη διέκρινε ο Σλοβένος φωτογράφος Στέιν Τζέρκο, ο οποίος αναγνώρισε το φυσικό της κάλλος και της πρότεινε να γίνει μοντέλο.

View this post on Instagram

Τα πρώτα χρόνια της Μελάνια μπροστά από την κάμερα ήταν γεμάτα ενθουσιασμό και αφοσίωση, με μια σειρά από ασπρόμαυρες φωτογραφίες να αποτυπώνουν αυτή την αθωότητα και χαρά για αυτό που έκανε.

Οι εικόνες αυτές, που σήμερα αποτελούν throwback στη ζωή της, αποκαλύπτουν την φυσική ομορφιά της ως έφηβη.

See photos of Melania Trump modeling at age 16 https://t.co/opzmO4uVYO pic.twitter.com/zEVKVrs77S

— TODAY (@TODAYshow) February 9, 2017