Η εκρηκτική Beth Hart κυκλοφόρησε τον νέο της δίσκο «You Still Got Me» και κλείνει «καυτό» ραντεβού μαζί μας στην Αθήνα την Τρίτη 22 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού.

Το «You StillGot Me» είναι το ενδέκατο άλμπουμ της Beth Hart. Με σημαντικές συνεργασίες, όπως τον Slash των Guns n Roses στο «Savior With A Razο», τον Eric Gales στο «Suga N My Bowl» και δυνατά τραγούδια όπως το «Don’ t call the police», ένα τραγούδι που περιγράφει τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ, η Beth Hart – που διανύει μια πολύ δυναμική περίοδο στην καριέρα της – έχει φτιάξει άλλον έναν δίσκο που θα μείνει για χρόνια στην κορυφή των Charts.

Με υποψηφιότητες grammy, συνεργασίες με τεράστια μουσικά ονόματα και διαδοχικές sold out συναυλίες σε όλο τον κόσμο, η Beth Hart, η τραγουδίστρια και τραγουδοποιός με τη χαρακτηριστική βραχνή φωνή και τη δυναμική σκηνική παρουσία, έχει δώσει εδώ και δύο δεκαετίες το δικό της μοναδικό στίγμα στην παγκόσμια ροκ σκηνή.

Η Beth Hart έρχεται για μία και μοναδική βραδιά στην Αθήνα, τρία χρόνια μετά την αποθεωτική αξέχαστη συναυλία της, την Τρίτη 22 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού!

Εισιτήρια:

35 ευρώ early bird tickets (standing – arena)

40 ευρώ (standing – arena)

45 ευρώ (καθήμενοι, Ζώνη D)

50 ευρώ (καθήμενοι, Ζώνη C)

55 ευρώ (καθήμενοι, Ζώνη B)

60 ευρώ (καθήμενοι, Ζώνη A)