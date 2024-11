Τραγωδία δίχως τέλος στη Βαλένθια. Τουλάχιστον 220 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στις φονικές πλημμύρες, ενώ δύο εβδομάδες μετά οι κάτοικοι παλεύουν με τις λάσπες.

Την Τετάρτη (13/11) βρέθηκαν τα πτώματα δύο αγοριών που αγνοούνταν από της 29 Οκτωβρίου, ημέρα που σημειώθηκε η καταστροφή. Ο Ρούμπεν και ο Ιζάν Ματίας Καλαταγιούντ, ηλικίας 3 και 5 ετών αντίστοιχα, βρέθηκαν σε ξεχωριστά σημεία κοντά στην Καταρόχα, σχεδόν 10 χιλιόμετρα από το σπίτι τους στο Τόρεντ, προάστιο της πόλης της Βαλένθια, όπου χάθηκαν τα ίχνη τους όταν σημειώθηκαν οι πλημμύρες.

Η θεία τους Μπάρμπαρα Σάστρε δήλωσε την περασμένη εβδομάδα στο κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο της Ισπανίας TVE ότι η μητέρα των αγοριών εργαζόταν στη Βαλένθια και ότι ο πατέρας τους ήταν με τα παιδιά στο σπίτι της οικογένειας όταν σημειώθηκε η πλημμύρα στις 6:30 μμ.

Ο ήχος του τρεχούμενου νερού στους δρόμους τρομοκράτησε τα παιδιά και ο πατέρας τους τα μετέφερε στο σαλόνι για τα ηρεμήσει, αλλά το νερό πέρασε από τους τοίχους μέσα στο σπίτι. «Και οι τρεις παρασύρθηκαν», είπε η ίδια στο TVE.

Ο πατέρας τους προσπάθησε να γαντζωθεί πάνω τους, αλλά τα παιδιά παρασύρθηκαν από τα νερά. Ο ίδιος επέζησε όταν κρατήθηκε από ένα δέντρο και παρέμεινε εκεί για τέσσερις ώρες προτού διασωθεί έχοντας τραυματιστεί σοβαρά.

