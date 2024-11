Η 30ή επέτειος της τελετής των MTV EMAs 2024 πραγματοποιήθηκε χθες το βράδυ στο Co-Op Live Arena του Μάντσεστερ. Στους μεγάλους νικητές περιλαμβάνονται η Tέιλορ Σουίφτ, η Σαμπρίνα Κάρπεντερ και η Τάιλα με την πρώτη να είναι η νικήτρια της βραδιάς κερδίζοντας περισσότερα βραβεία από κάθε άλλον υποψήφιο στη λίστα.

Η Τέιλορ Σουίφτ βγήκε πρώτη στα MTV EMA 2024 την Κυριακή, κερδίζοντας τα βραβεία Best Artist, Best US Act, Best Live Act και Best Video για το «Fortnight» (με τη συμμετοχή του Post Malone) και δεν εμφανίστηκε στην τελετή γιατί ολοκληρώνει την περιοδεία της Eras στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού.

Ή γιατί δεν ήθελε να περπατήσει σε ένα κόκκινο χαλί που δίχασε τους fans γιατί η κακογουστιά είχε κάπως την τιμητική της.

🚨| Taylor Swift acceptance speech for her EMAs awards! pic.twitter.com/8KVGuh2Sdh — Taylor Swift Updates (@TSUpdating) November 10, 2024

Όπως αναφέρει η Daily Mail «πολλές εμφανίσεις έκαναν τον κόσμο να τρίβουν τα μάτια τους».

Στο δημοσίευμα η tabloid ναυαρχίδα απαριθμεί τα δυστυχήματα μόδας που εκτροχίασαν την καλαισθησία από το red carpet των MTV EMAs 2024 με χαρακτηριστική ευκολία. Είναι τα παρακάτω:

Ο βορειοϊρλανδός ράπερ και τραγουδιστής Τζόρνταν Αντετούντζι που επέλεξε ένα σύνολο σε σκούρο πορτοκαλί και καφέ που κανείς δεν κατάλαβε ακριβώς τι είναι.

Ο Αμερικανός τραγουδιστής και τραγουδοποιός Τέντι Σουίμς που επέλεξε ένα ιδιότυπο κόκκινο ταρτάν πανωφόρι συνδυάζοντας με ένα mix match διαφορετικών prints γιατί πλουραλισμός;

Η παρουσιάστρια Χάριετ Ρόουζ, η οποία φόρεσε ένα περίεργο διάφανο φόρεμα το οποίο συνδύασε πάνω από ένα φλοράλ crop top. Η δημιουργία της σχεδιάστριας Clara Pinto, είχε μακριές κάθετες μαύρες ρίγες και η Ρόουζ τη συνδύασε με χοντρές μαύρες γόβες.

Το ιρλανδικό τραγουδιστικό δίδυμο Τζον και Έντουαρντ, γνωστό ως Τζέντγουαρντ, προκάλεσαν (κακές) εντυπώσεις με εκθαμβωτικά ασημένια κοστούμια τα οποία συνδύασαν με αστραφτερά loafers.

Η φόργουορντ της Μάντσεστερ Σίτι και της Αγγλίας, Κλόε Κέλι, έδειξε την τονισμένη της σωματική διάπλαση με μικρο σορτς τουίντ και ασορτί crop top. Συνδύασε το σύνολό της με σουέτ μπότες μέχρι το γόνατο και ένα φαρδύ παλτό που έριξε στους ώμους γιατί είχε κάπως ψύχρα στο Μάντσεστερ, αλήθεια.

Η Ισπανίδα ποδοσφαιρίστρια Leila Ouahabi φόρεσε ένα υπερβολικά φαρδύ σατέν σύνολο με μεταλλικό μπούστο και ένα παράλογα μακρύ πανωφόρι. Το ιδιόρρυθμο παντελόνι της φαινόταν να έχει ένα δερμάτινο πάνελ κατά μήκος της μέσης και το ανοιχτό πέδιλο δεν την βοήθησαν στο ελάχιστο.

Ο Αμερικανός ράπερ Busta Rhymes, 52 ετών, επέλεξε ένα κοστούμι εμπνευσμένο από αγελάδα για να πάρει το διάσημο παγκόσμιο βραβείο icon.

Ο Όλι Αλεξάντερ που ήταν και η ολέθρια συμμετοχή του Ηνωμένου Βασιλείου στη Eurovision φέτος (τερμάτισε στην 18η θέση με 46 βαθμούς —μονάχα από την επιτροπή—, αφού έλαβε μηδενική βαθμολογία στην ψηφοφορία του κοινού) φόρεσε ένα περίτεχνο floral gilet και συνδρύασε το φανταχτερό γιλέκο με ένα φαρδύ μαύρο παντελόνι που ήταν μπλεγμένο σε χοντρές κάλτσες.

Τα υπόλοιπα highlights

H εκδήλωση έγινε μετά την ακύρωση της περσινής τελετής στο Παρίσι λόγω φόβων για την ασφάλεια εν μέσω του πολέμου του Ισραήλ και της Χαμάς.

Η οικοδέσποινα Ρίτα Όρα μίλησε συγκινητικά για τον φίλο και συνεργάτη της Λίαμ Πέιν, τον πρώην τραγουδιστή των One Direction, ο οποίος πέθανε τον Οκτώβριο, σε ηλικία 31 ετών.

View this post on Instagram A post shared by BBC News (@bbcnews)

Πέρα από την Τέιλορ Σουίφτ, η Tyla, που και παρευρέθηκε στην εκδήλωση και έκανε εμφάνιση στη σκηνή, είναι νικήτρια της βραδιάς έχοντας κερδίσει τρία βραβεία (Best RnB, Best Afrobeats και Best African Act).

Άλλοι μεγάλοι νικητές ήταν η Aριάνα Γκράντε (Best Pop), ο Έμινεμ (Best Hip-Hop), o Λίαμ Γκάλαχερ, γέννημα θρέμμα του Μάντσεστερ, που τιμήθηκε με το βραβείο Best Rock, η Sabrina Carpenter (Best Song για τη μεγάλη επιτυχία Espresso από το Short n’ Sweet άλμπουμ της), η Raye και ο Calvin Harris.

Παραδόξως το Best Alternative Act πήγε στους Imagine Dragons αντί των Hozier, Fontaines D.C. και Lana Del Rey, ο Jimin κέρδισε στην κατηγορία Best K-Pop, οι Peso Pluma αναδείχθηκε σε νικητή στην κατηγορία Best Latin group και το βραβείο Καλύτερης Συνεργασίας πήγε στην LISA feat. Rosalía για την επιτυχία τους NEW WOMAN.

Ο θρύλος του χιπ-χοπ Busta Rhymes τιμήθηκε με το βραβείο παγκόσμιου ειδώλου των EMAs από τον Βρετανό ράπερ Little Simz, ο οποίος κέρδισε το βραβείο Best UK & Ireland Act, ενώ το βρετανικό δίδυμο Pet Shop Boys τιμήθηκε με το πρώτο βραβείο Pop Pioneers Award για τη συμβολή τους στην ποπ μουσική.