Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ συνεχίζουν τις «μάχες» τους στο Europa League, με τους Πειραιώτες να μένουν στο 1-1 με τη Ρέιντζερς, εντός έδρας και τον Δικέφαλο του Βορρά να γνωρίζει την ήττα με 2-0, από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στην Αγγλία, για την τέταρτη αγωνιστική της League Phase της διοργάνωσης.

Παράλληλα, υπάρχει το ενδεχόμενο σε περίπτωση κατάκτησης της φετινής Superleague, να προκριθούν απευθείας στο Champions League της νέας σεζόν και to10.gr παρουσιάζει τα δεδομένα που μπορούν να φέρουν μία ελληνική ομάδα απευθείας στη League Phase της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. Ωστόσο, υπάρχει μία βασική προϋπόθεση για να γίνει αυτό. Ο νικητής του φετινού Champions League, να έχει εξασφαλίσει τη συμμετοχή του στη διοργάνωση της σεζόν 2025-26, μέσα από το πρωτάθλημά του.

Με το νέο φορμάτ που διεξάγονται πλέον οι τρεις διοργανώσεις της UEFA, στο Champions League συμμετέχουν 36 αντί για 32 ομάδες που ήταν μέχρι τώρα, με 1 από τα 4 έξτρα εισιτήρια, να δίνεται στην πρωταθλήτρια ομάδα με το καλύτερο πενταετή συντελεστή στο ranking της UEFA, από αυτές που θα αγωνιστούν στο «μονοπάτι των πρωταθλητών» στα προκριματικά της διοργάνωσης.

Αρχικά να σημειωθεί πως, ο πρωταθλητής της χώρας μας, θα παίξει το επόμενο καλοκαίρι στον δεύτερο προκριματικό γύρο, αλλά ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ δεν μπορούν να βρεθούν απευθείας στη League Phase, λόγω χαμηλού συντελεστή στη βαθμολογία της UEFA. Από εκεί και πέρα, ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ είναι μέσα στις δέκα κορυφαίες ομάδες στο πενταετές ranking της UEFA και αν ο πρωταθλητής Ελλάδος 2024-25 είναι ένας εκ των δύο, τότε θα «μονομαχήσει» με άλλες 9 ομάδες για το απευθείας εισιτήριο.

Μέχρι σήμερα (9/11) ο Ολυμπιακός έχει συγκεντρώσει 43.000 βαθμούς και είναι στην 5η θέση της συγκεκριμένης μίνι κατάταξης, ενώ ο ΠΑΟΚ είναι στην 8η με 37.500. Στις πρώτες τέσσερις θέσεις βρίσκονται Ρέιντζερς (57.000), Ντίναμο Ζάγκρεμπ (53.000), Σαχτάρ Ντόνετσκ (50.000) και Ζάλτσμπουργκ (48.000).

Rangers 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 and Olympiacos 🇬🇷 played out a draw that added +1.000 pts to their club coefficients.

Overall, only Top 5 of the Top 10 teams scored coefficient points this week.

FCK 🇩🇰 drew their game but they still haven’t covered the bonus they got for entering UECL league… pic.twitter.com/9A21lytJh4

— Football Meets Data (@fmeetsdata) November 8, 2024