Εκατομμύρια Αμερικανοί αναμένεται να προσέλθουν σήμερα Τρίτη στις κάλπες, για να ψηφίσουν στις προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ για το 2024. Κάμαλα Χάρις και Ντόναλντ Τραμπ εισέρχονται στην τελική ευθεία της αμφίρροπης αναμέτρησής τους, με τις αρχές να προετοιμάζονται για τυχόν αντιδράσεις που μπορεί να ακολουθήσουν την ανακοίνωση του αποτελέσματος.

Σε όλες τις ΗΠΑ, οι πρώτες κάλπες θα κλείσουν στη 01:00 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδας και οι τελευταίες κάλπες θα κλείσουν στις 08:00 ώρα Ελλάδας, το πρωί της Τετάρτης. Τα πρώτα exit polls αναμένεται να δοθούν στη δημοσιότητα στις 02:00 μετά τα μεσάνυχτα (ώρα Ελλάδος).

Πρόεδρος στις εκλογές της 5ης Νοεμβρίου θα αναδειχθεί όποιος κερδίσει 270 εκλέκτορες από ένα σύνολο 538. Δεν είναι απαραίτητο να κερδίσει και τη λαϊκή ψήφο. Για αυτό και η προσοχή στρέφεται σε 7 κρίσιμες πολιτείες – γνωστές ως swing states: Αριζόνα, Γουισκόνσιν, Πενσυλβάνια, Νεβάδα, Τζόρτζια, Μίσιγκαν και Βόρεια Καρολίνα. Σε όλες, η διαφορά είναι στο όριο του στατιστικού λάθους. Σε αυτές έχει προστεθεί τα τελευταία 24ωρα και η Άιοβα.

Κάμαλα Χάρις και Ντόναλντ Τραμπ πραγματοποίησαν τις τελευταίες προεκλογικές εκδηλώσεις τους σε πολιτείες κλειδιά. Η Χάρις μίλησε στην Πενσυλβάνια και ο Τραμπ πριν λίγο ολοκλήρωσε την προεκλογική ομιλία του σε συγκέντρωση στο Μίσιγκαν. Μια ομιλία που κράτησε σχεδόν δύο ώρες.

Η Κάμαλα Χάρις ο πατέρας της οποίας είναι Τζαμαϊκανός και η μητέρα της Ινδή, οργανώνει την εκλογική βραδιά της στο παλιό της πανεπιστήμιο, το Χάουαρντ στην Ουάσινγκτον, το λεγόμενο και «το μαύρο Χάρβαρντ».

Ο Ντόναλντ Τραμπ θα βρίσκεται στο Παλμ Μπιτς, στη Φλόριντα, την πολιτεία στην οποία έχει την κατοικία του.

Οι έξι ψηφοφόροι του Ντίξβιλ Νοτς, ενός χωριού χαμένου στα δάση του Νιου Χάμσαϊρ στα βορειοανατολικά σύνορα των ΗΠΑ με τον Καναδά, ψήφισαν πρώτοι από όλη τη χώρα στις προεδρικές εκλογές με τους δύο υποψήφιους να ισοψηφούν.

Από το χωριό αυτό ξεκίνησε σήμερα τα μεσάνυκτα (τοπική ώρα) η ψηφοφορία για τις προεδρικές εκλογές, συνεχίζοντας μια παράδοση που ξεκίνησε το 1960, χάρη στην οποία το Ντίξβιλ Νοτς έχει λάβει τον τίτλο του «πρώτου της χώρας» (First in the Nation).

Η ψηφοφορία διήρκεσε μόνο μερικά λεπτά, όπως και η καταμέτρηση των ψήφων. Αποτέλεσμα: τρεις ψήφοι για τη Δημοκρατική Κάμαλα Χάρις και τρεις για τον Ρεπουμπλικάνο Ντόναλντ Τραμπ.

Εκτός από το γειτονικό χωριό Μίλισφιλντ, οι κάτοικοι του οποίου επίσης ψήφισαν τα μεσάνυκτα, τα περισσότερα εκλογικά κέντρα στην ανατολική ακτή των ΗΠΑ θα ανοίξουν στις 06:00 (τοπική ώρα, 13:00 ώρα Ελλάδας) ή στις 07:00.

Ωστόσο ο εκλογικός νόμος αυτής της μικρής πολιτείας επιτρέπει στα χωριά που έχουν λιγότερους από 100 κατοίκους να ανοίγουν τα εκλογικά τους κέντρα ήδη από τα μεσάνυκτα και να τα κλείνουν μόλις έχουν ψηφίσει όλοι οι εγγεγραμμένοι ψηφοφόροι.

Το 2020 οι πέντε ψηφοφόροι του Ντίξβιλ Νοτς είχαν ψηφίσει όλοι τους τον Δημοκρατικό Τζο Μπάιντεν, κάτι που είχε συμβεί μόνο μία φορά προηγουμένως το 1960.

Οι εκλογές στις ΗΠΑ διεξάγονται σε κλίμα ακραίας πόλωσης. Έχουν δοθεί panic button σε εκλογικούς υπαλλήλους, έχουν τοποθετηθεί αλεξίσφαιρα τζάμια, η αστυνομία είναι επί ποδός στα εκλογικά κέντρα, προκειμένου να προστατεύσουν τους καταμετρητές ψήφων.

Ορισμένα εκλογικά τμήματα έχουν μετατραπεί σε φρούρια, επιτηρούνται από drones και ελεύθεροι σκοπευτές έχουν αναπτυχθεί στις στέγες.

Εκλογικοί αξιωματούχοι εκπαιδεύτηκαν επίσης για να μάθουν πώς να οχυρώνονται μέσα σε ένα δωμάτιο ή να χρησιμοποιούν μια μάνικα πυρόσβεσης για να απωθήσουν ενδεχόμενους εισβολείς.

Πολλοί υπάλληλοι δέχονται απειλές κατά της ζωής τους.

Πολλοί καθηγητές έχουν πάρει ειδοποίηση από το πανεπιστήμιο να είναι έτοιμοι να διδάξουν διαδικτυακά εάν χρειαστεί, καθώς έντονος είναι ο φόβος για εκδήλωσης επεισοδίων και να κλείσουν τα πανεπιστήμια.

Λίγο πριν την κάλπη δικαστήριο έκρινε ότι οι επιταγές του 1 εκατ. δολ. που μοίραζε ο Έλον Μασκ σε ψηφοφόρους του Τραμπ στις swing states ήταν νόμιμες και μπορούν να συνεχιστούν.

Η εκλογική αναμέτρηση μεταξύ της αντιπροέδρου Καμάλα Χάρις και του πρώην προέδρου Ντόναλντ Τραμπ θεωρείται από τις πιο αμφίρροπες στη σύγχρονη αμερικανική ιστορία.

Δημοσκοπήσεις σε επτά πολιτείες-κλειδιά δείχνουν οριακή διαφορά, με κάθε υποψήφιο να προηγείται σε ορισμένες περιοχές κατά μόλις μια ή δύο μονάδες, ποσοστό εντός του περιθωρίου στατιστικού λάθους. Δείτε εδώ πιθανά σενάρια για το πώς θα μπορούσε να εξελιχθεί το αποτέλεσμα.

«Αν δεν κερδίσει, χαθήκαμε» έλεγαν, πολλοί ψηφοφόροι των Δημοκρατικών, όσο περίμεναν για να εισέλθουν στον χώρο όπου θα εκφωνούσε την τελευταία προεκλογική της ομιλία η Κάμαλα Χάρις, στη Φιλαδέλφεια.

Η ομάδα που διεξάγει την εκστρατεία της αντιπροέδρου και υποψήφιας των Δημοκρατικών Κάμαλας Χάρις προειδοποίησε χθες Δευτέρα πως τα οριστικά αποτελέσματα των σημερινών προεδρικών εκλογών στις ΗΠΑ ενδέχεται να μη γίνουν γνωστά παρά έπειτα από «ημέρες», προειδοποιώντας το στρατόπεδο του Ρεπουμπλικάνου Ντόναλντ Τραμπ εναντίον κάθε προσπάθειας με σκοπό να «σπείρει την αμφιβολία και το χάος» όσον αφορά την ακεραιότητα της διαδικασίας.

Τα ψηφοδέλτια «θα συνεχίζουν να καταμετρώνται για αρκετές ημέρες μετά τις εκλογές. Αυτό προφανώς δεν είναι ένδειξη νοθείας, είναι ο τρόπος που γίνεται», εξήγησε η πρόεδρος της εκστρατείας Χάρις-Ουόλς, η Τζεν Ο’ Μάλι Ντίλον.

«Θεωρούμε ότι αυτή η κούρσα θα είναι απίστευτα αμφίρροπη, δηλαδή ότι μπορεί να μην μάθουμε τα αποτελέσματα (…) πριν από αρκετές ημέρες», πρόσθεσε.

Σε φρούριο έχει μετατραπεί η Ουάσινγκτον, που προετοιμάζεται για πιθανές διαμαρτυρίες ή ταραχές μετά τις εκλογές. Οι επιχειρήσεις κοντά στον Λευκό Οίκο έχουν ήδη καλύψει τις εισόδους τους με σανίδες, αντικατοπτρίζοντας την ατμόσφαιρα ανησυχίας για ενδεχόμενες αντιδράσεις ενώ γύρω από κυβερνητικά κτήρια, έχουν στηθεί φράχτες και κιγκλιδώματα για προστασία.

Το Καπιτώλιο των ΗΠΑ, ο Λευκός Οίκος, το υπουργείο Οικονομικών και η κατοικία του αντιπροέδρου στην Ουάσιγκτον είναι μεταξύ των κυβερνητικών κτηρίων όπου έχει εγκατασταθεί προστατευτική περίφραξη.

Me δεδομένο το υψηλό επίπεδο πόλωσης και με τις δύο πλευρές έτοιμες να αμφισβητήσουν το αποτέλεσμα, οι Αμερικανοί ανυπομονούν να ολοκληρωθεί η ιστορική εκλογική αναμέτρηση και προετοιμάζονται για ό,τι ακολουθήσει.

