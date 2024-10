Εντεκάχρονο κορίτσι από την κοινότητα Fall City της Ουάσινγκτον είδε με τα ίδια της τα μάτια, όλα τα μέλη της οικογένειάς της δολοφονημένα μέσα στο σπίτι τους.

Δράστης των δολοφονιών, σύμφωνα με την μαρτυρία της, ο 15χρονος αδερφός της.

Η 11χρονη, όπως περιέγραψε στους αστυνομικούς, ξύπνησε το πρωί της Δευτέρας 21 Οκτωβρίου από τους αλλεπάλληλους πυροβολισμούς. Όταν άνοιξε την πόρτα του υπνοδωματίου της, βρήκε τον πατέρα της στο πάτωμα με αίμα στο κεφάλι.

Δίπλα κείτονταν νεκροί ο 9χρονος αδερφός της και η 7χρονη αδερφή της. Ο έφηβος αδερφός της, μόλις την είδε, στόχευσε προς το μέρος της και την πυροβόλησε στο χέρι και τον λαιμό.

A 15-year-old boy allegedly killed five family members at their $2 million lakeside mansion in Fall City, #Washington, about 30 miles east of #Seattle

Two adults & three young teens were found shot dead inside the home on Monday morning. One teenage girl survived after being pic.twitter.com/1ExbONUsiz

