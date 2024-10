Υπάρχουν ιστορίες που είναι καλό να ακούγονται. Ιστορίες για να θυμόμαστε, ιστορίες που μπορεί να τις ξέρουμε αλλά μας αρέσει να τις ακούμε ξανά, ιστορίες έμπνευσης και θετικότητας.

Μία τέτοια ιστορία είναι της Πλαίσιο, της γνωστής σε όλους μας κορυφαίας ελληνικής αλυσίδας καταστημάτων με προϊόντα τεχνολογίας, γραφείου και οικιακών συσκευών.

Μία ιστορία που ίσως θα είχε ενδιαφέρον να γίνει ταινία, αν σκεφτεί κανείς ότι ξεκίνησε από έναν φοιτητή το δύσκολο ’69 και μέσα από την πορεία της μέχρι το εντυπωσιακό σημείο που βρίσκεται σήμερα, μαθαίνουμε παράλληλα την ιστορία της τεχνολογίας και των υπολογιστών στη χώρα μας.

Όπως όλες οι ωραίες ιστορίες έτσι και αυτή έχει τον ήρωά της, που είναι ο φοιτητής που λέγαμε, και ακούει στο όνομα Γιώργος Γεράρδος.

Πώς γεννήθηκε η ιδέα για το πρώτο κατάστημα

Ο τότε φοιτητής του Πολυτεχνείου Γιώργος, ανακάλυψε ότι τα είδη σχεδίου στη Θεσσαλονίκη ήταν φτηνότερα από ό,τι στην Αθήνα, οπότε σκέφτηκε να κάνει κάτι. Άδραξε λοιπόν την ευκαιρία, δανείστηκε 80 χιλιάδες δραχμές και άνοιξε ένα κατάστημα μόλις 14 τ.μ., στη Στουρνάρη, δίπλα στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

Αυτό που κατάφερε πραγματικά, ήταν να εξασφαλίσει απευθείας συνεργασίες με τους κατασκευαστές, επιτυγχάνοντας έτσι χαμηλότερες τιμές στο ράφι για μια ευρεία γκάμα προϊόντων. Αυτά τα προϊόντα ήταν απαραίτητα εργαλεία για πολιτικούς μηχανικούς, αρχιτέκτονες και επαγγελματίες από συναφείς κλάδους, προσφέροντας ασυναγώνιστη ποιότητα και οικονομία.

Ο τολμηρός φοιτητής, πλέον και επιχειρηματίας, Γιώργος Γεράρδος είχε να αντιμετωπίσει πολλές προκλήσεις αλλά με μία σταθερά ανοδική πορεία συνέχισε το φιλόδοξο όραμά του.

Βλέποντας πάντα μπροστά, με γνώμονα την ανάπτυξη και την καινοτομία, το 1986 μπαίνει και στην αγορά της άγνωστης για πολλούς τότε πληροφορικής. Μάλιστα, δεν αρκέστηκε στην εισαγωγή των δημοφιλών brands Amiga, Spectrum και Commodore αλλά δημιουργεί το δικό του brand Turbo-X, εισάγοντας hardware parts υπολογιστή απ’ ευθείας από τα εργοστάσια και συναρμολογώντας τα στα μέτρα του πελάτη: οι πρώτοι προσιτοί custom made προσωπικοί υπολογιστές στη χώρα είναι γεγονός, όπως και η δημιουργία του πρώτου ελληνικού brand τεχνολογίας.

Μεγάλος σταθμός την επόμενη δεκαετία αποτελεί η δημιουργία καταλόγων για πωλήσεις business-to-business (1996), ένα νέο και καινοτόμο τμήμα εξυπηρέτησης, με μια ομάδα που δεχόταν τηλεφωνικές παραγγελίες και τις έστελνε απ’ ευθείας στην επιχείρηση. Κλείνοντας ο 20ος αιώνας, βρήκε την Πλαίσιο να εγκαινιάζει το www.plaisio.gr, το πρώτο ηλεκτρονικό κατάστημα προϊόντων τεχνολογίας στην Ελλάδα, που είχε μάλιστα και δυνατότητα αποστολής της παραγγελίας την επόμενη ημέρα.

Από εκείνη τη στιγμή, sky was the limit για την εταιρεία που μπαίνει δυναμικά και σε άλλες κατηγορίες ηλεκτρονικών προϊόντων. Μάλιστα, αναπτύσσει παράλληλα με τις εισαγωγές και τη δική της γκάμα Turbo-X προϊόντων (τηλεοράσεις, κινητά κα), όπως και το δίκτυο καταστημάτων της.

Το 2008 αποτελεί άλλο ένα ορόσημο για την Πλαίσιο, με την απόκτηση ενός ημι-αυτόματου κέντρου διανομής 22.500 τ.μ. στη Μαγούλα Αττικής. Με αυτήν την κίνηση, η εταιρεία κατάφερε να μειώσει το κόστος διαχείρισης και αποστολής κάθε παραγγελίας και το σημαντικότερο, πλέον δεν υπήρχε όριο συλλογής κι αποστολής προϊόντων, καθότι μπορούσε εφεξής να προετοιμάζει και να αποστέλλει μαζικά τεράστιο όγκο παραγγελιών.

Φτάνοντας στο 2019, η Πλαίσιο μπαίνει δυναμικά και στον κλάδο των οικιακών συσκευών, στήνοντας ένα logistics center 10.000τμ στη Μάνδρα Αττικής, το οποίο εξειδικεύεται στη συλλογή και μεταφορά προϊόντων μεγάλου όγκου μέσω αυτοματισμών.

Τον επόμενο χρόνο, που έφτασε η πανδημία στη χώρα, η εταιρεία διαθέτει όλα τα απαραίτητα εργαλεία για να ανταποκριθεί στη νέα κατάσταση που έχει γεννήσει η διεθνής υγειονομική κρίση. Η Πλαίσιο έχει ισχυρές υποδομές σε logistics και e-commerce και (με την υποστήριξη ενός στρατηγικού μάρκετινγκ) κατάφερε να παραδίδει μέσα σε δύο με τρεις ημέρες τεράστιους όγκους παραγγελιών σε σπίτια σε όλη την Ελλάδα. Σκεφτείτε ότι ενώ το 70% των πωλήσεών της μέχρι τότε γινόταν στα φυσικά καταστήματα, που έκλεισαν για 3 μήνες, η Πλαίσιο αύξησε τις συνολικές πωλήσεις της κατά 11,8%!

Σε όλη αυτήν την διαδρομή, οι προκλήσεις και οι εξελίξεις στον κόσμο και στο χώρο της τεχνολογίας ήταν πολλές: μεγάλος ανταγωνισμός, άνθηση Χρηματιστηρίου, internet start-ups με επιθετικές τιμές (2004), επέλαση των πολυεθνικών (2005), υπερκερματισμένη αγορά (2007), οικονομική κρίση (2008).

Παρ’ όλα αυτά, σήμερα η Πλαίσιο πιο δυνατή από ποτέ μετράει 25 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα (Αττική, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Λάρισα, Ιωάννινα, Χανιά & Ηράκλειο Κρήτης), 1.600 εργαζόμενους, σημαντικές διακρίσεις (Great Place to Work Certified, Most Admired Company by Fortune Greece, Top 50 στις Most Sustainable Companies κα) και αναγνωρίζεται ως κορυφαίος προορισμός για είδη τεχνολογίας, γραφείου και οικιακών συσκευών.

Σε όλη αυτήν την πορεία των 55 χρόνων, ο Γιώργος Γεράρδος έφερε μία τεχνολογική επανάσταση στη χώρα και συνεχίζει να το κάνει καθότι βρίσκεται σταθερά στο τιμόνι της Πλαίσιο ως Πρόεδρος του ΔΣ. Μάλιστα, τα τελευταία 12 χρόνια μαζί του στο τιμόνι βρίσκεται ο γιος του, Κώστας Γεράρδος, από τη θέση του CEO. Διόλου τυχαίο ότι ο κος Γιώργος Γεράρδος το 2021 απέσπασε το βραβείο «Έλληνας Επιχειρηματίας της Χρονιάς 2021» από την ΕΥ. Μην ξεχνάμε άλλωστε ότι η Πλαίσιο είναι μία 100% ελληνική επιχείρηση. Καλά επόμενα 55 χρόνια!