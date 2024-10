Ο Ζεράρ Πικέ μίλησε για τη ζωή του σήμερα -είναι πολύ καλά- και το παρελθόν του με τη σταρ της ποπ Σακίρα σε συνέντευξη του στο CNN en Español.

O πρώην παίκτης της Μπαρτσελόνα σε μια σπάνια εξομολόγηση του είπε ότι η Κολομβιανή σταρ δεν ήταν και απόλυτα ειλικρινής σχετικά με τον χωρισμό τους, δύο χρόνια πριν.

Η Σακίρα, 47, και ο Ζεράρ Πικέ, 37, χώρισαν τον Ιούνιο του 2022 με την ίδια να αναπαράγει φήμες ότι η ευθύνη ήταν απόλυτα δική του.

Η Σακίρα άφησε υπονοούμενα ότι ο Πικέ την απατούσε μετά από 11 χρόνια σχέσης και έχοντας αποκτήσει δύο παιδιά μαζί. Η Σακίρα έφτασε σε σημείο να τον αποκαλεί ακόμη και Βόλντεμορτ σε τραγούδι της.

Πλέον ο Πικέ που έχει σχέση με την Κλάρα Κία, 25, ανοίγει τα χαρτιά του και ξεκαθαρίζει όσα έγιναν, ή ειπώθηκαν ή κυκλοφόρησαν ως ανεπιβεβαίωτες φήμες εναντίον του.

Ξεκαθαρίζοντας ότι είναι πολύ ευτυχισμένος με τη νέα σύντροφο του, ο Πικέ εξομολογήθηκε ότι «η αλήθεια για τον χωρισμό μας δεν είναι όπως την παρουσιάζει η Shakira».

«Εν τέλει, η αλήθεια ή ό,τι συμβαίνει ή συνέβη δεν λέγεται με τον τρόπο που ειπώθηκε. Δεν μπορώ να το ελέγξω αυτό», είπε.

«Ωστόσο είμαι ευγνώμων, περιβάλλομαι από τους αγαπημένους μου, την οικογένειά μου, τους φίλους μου, τους ανθρώπους που πραγματικά με γνωρίζουν. Ξέρουν ποιος είμαι και τι έχω κάνει και αυτό μου προσφέρει ηρεμία» πρόσθεσε.

«Είμαι πολύ ευτυχισμένος, περνάω υπέροχα και αισθάνομαι προνομιούχος. Η ζωή που έχω ζήσει, τα υπέροχα παιδιά μου και η οικογένειά μου, οι φίλοι ζωής που έχω, από το σχολείο ακόμα, με κάνουν να νιώθω καλά» κατέληξε ο Ζεράρ Πικέ.

Το 2022, η ισπανική «El Periodico» ανέφερε ότι το ζευγάρι ζούσε χωριστά, αφού η ποπ σταρ έδιωξε τον Πικέ από το σπίτι της οικογένειας.

Υπήρξαν πολλά δημοσιεύματα που υποστήριζαν ότι η Σακίρα ανακάλυψε την υποτιθέμενη απιστία του από ένα βάζο μαρμελάδας.

Σε ένα από τα πλέον cringe τηλεοπτικά ρεπορτάζ που προβλήθηκε στο τηλεοπτικό πρόγραμμα Socialité του ισπανικού καναλιού Telecinco, τα λαγωνικά της ενημέρωσης είπαν ότι η ποπ σταρ άρχισε να υποψιάζεται τον Πικέ όταν παρατήρησε ότι η ποσότητα της μαρμελάδας φράουλας που είχαν στο σπίτι τους άρχισε να μειώνεται, ξαφνικά και χωρίς λόγο.

Το ρεπορτάζ συνέχισε υπογραμμίζοντας ότι η Σακίρα προσέχει πολύ τη διατροφή της, δεν τρώει ποτέ μεγάλες ποσότητες μαρμελάδας, και ο ποδοσφαιριστής δεν ήταν φίλος τους. Όταν το απόθεμα περιορίστηκε δραστικά η Σακίρα υποψιάστηκε ότι κάποιος τρίτος καταναλώνει το προϊόν.

Η Σακίρα αποφασίσει να προσλάβει έναν ιδιωτικό ντετέκτιβ, ο οποίος της αποκάλυψε ότι όταν εκείνη έλειπε, ο Πικέ φιλοξενούσε συχνά στο σπίτι τους την ερωμένη του. Και αυτή ήταν που τα πρωϊνά μετά τις περιπτύξεις τους έτρωγε ψωμί -με γενναίες δόσεις μαρμελάδας!

Το αν είναι αστικός μύθος, κακόγουστο tabloid αφήγημα ή οτιδήποτε, δεν επιβεβαιώθηκε ποτέ. To σενάριο έγινε viral, με χρήστες στο TikTok να το κάνουν (δικαίως) παρωδία.

Μετά το χωρισμό -το ζευγάρι ήταν μαζί δέκα χρόνια, έχουν μαζί δύο γιους, τους Μίλαν, 11, και Σάσα, 9, και δεν παντρεύτηκαν ποτέ- η Σακίρα αποφάσισε να παραδώσει στο κοινό ένα τραγούδι εκδίκησης εναντίον του Πικέ.

Σε αυτό η Σακίρα κατακεραυνώνει τον Ζεράρ Πικέ για τη σχέση του με την Κλάρα Κία με στίχους που υπονοούν ότι ο Πικέ «αντάλλαξε μια Ferrari με ένα Twingo» και «ένα Rolex με ένα Casio» -η Ferrari και το Rolex είναι εκείνη, το Twingo και το Casio η Κία.

Το τραγούδι είχε επιτυχία και μπήκε στα charts του Spotify. Τα social media αποθέωσαν το τραγούδι «BZRP Music Session #53» και το clip σημείωσε ρεκόρ 82 εκατομμυρίων views μέσα σε 24 ώρες στο YouTube.

«Αυτό είναι για να ταπεινωθείς/ Δεν θα γυρίσω πίσω μαζί σου, ούτε αν κλάψεις, ούτε καν αν με παρακαλέσεις», αναφέρουν μεταξύ άλλων οι στίχοι του BZRP Music Session #53, πριν η Σακίρα προσθέσει: «Σου έπεφτα πολλή».

Ο Κολομβιανός τραγουδιστής και συνθέτης Kevyn Cruz, πιο γνωστός ως Keityn, δήλωνε τότε στο Page Six ότι ορισμένοι στίχοι κόπηκαν από την τελική έκδοση του νέου τραγουδιού της Σακίρα επειδή ήταν πολύ επιθετικοί.

«Η Σακίρα πάντα θα τραγουδάει αυτό που νιώθει. Όταν είναι ερωτευμένη, τραγουδάει ένα ερωτικό τραγούδι – αλλά όταν είναι σε μεταβατικό στάδιο, συνθέτει ένα τραγούδι εκδίκησης γιατί θέλει να δείξει πώς νιώθει», δήλωσε ο Keityn. «Αυτό ακριβώς ήθελε εδώ».

Ο Πικέ μελέτησε στρατηγικά την αντεκδίκηση του. Έκλεισε συμφωνία με την Casio και έκανε εμφάνιση πίσω από το τιμόνι ενός Twingo.

Επιπλέον ο Πικέ φόρεσε και ένα ψηφιακό ρολόι της Casio, λέγοντας ότι τα προϊόντα της εταιρείας «διαρκούν μια ζωή» -σε αντίθεση με τη σχέση του.

Gerard Piqué is currently showing off a Casio watch live on stream.

For context, in Shakira’s song released yesterday, she sang: «You replaced a Rolex with a Casio.» pic.twitter.com/zb9epWcBWC

— Barça Universal (@BarcaUniversal) January 13, 2023